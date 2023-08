Priskeho risk se sestavou se změnil v zisk. A to hned dvojitý...

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Při pohledu na naprosto jednoznačné vítězství 5:1 - a hladký průběh nevyjímaje - to tak nevypadá. Brian Priske však šel osmi změnami v sestavě, jež nachystal pro duel Sparty v Jablonci, do risku. Takový řez startovací jedenáctky vždy budí pochyby, jde o narušení zvyklostí, automatismů. Notabene když úřadující mistr už dlouhé měsíce drží poměrně stálé složení, rotaci, která není příliš rozsáhlá. Sahá se do ní pouze v případě zdravotních lapálií, viz příklady z konce jara, kdy vypadl z elitní společnosti Tomáš Čvančara, unavený byl Lukáš Haraslín.