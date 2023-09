Červ, mladíci a zpětný odkup. Hráč není otrok, v Anglii to mají pojištěné

Vezměme jeho případ obecně. Velký klub – v Česku zejména pražská „S“ – pošlou junáka na zkušenou na jinou adresu. Nejprve se otestuje hostování, to je však nevýhodné.

Mladí pánové strádají, nejsou nikde doma. Proto se zvolí trvalý přestup, což je Červův případ. Najdeme však i další jako Christiana Frýdka či Denise Višinského, abychom zůstali v Liberci.

Hráči jsou spokojení, najednou někam patří. Nestane se jim, že kupříkladu na konci sezony, kdy už nemusí jít o tolik, zůstanou odstaveni, protože přednost dostanou kmenoví hráči. A to naprosto logicky. Kdo by obehrával (jak se říká) kluka konkurenci, když může dát minuty na zkušenou vlastnímu odchovanci?

Proto je institut přednostního odkupu velmi interesantní, přirozený.

Jenže v tuzemsku naráží na zádrhel, který například v Anglii řeší s předstihem.

Pomožme si příkladem Frýdka nejmladšího. Ze Sparty odcházel na přestup v létě 2021. Už sice neměl mládežnickou smlouvu, mohl brát (jde o odhad) vyšší desítky tisíc korun. V Liberci si polepšil, i když kontrakty na severu drží majitel Ludvík Karla na rozumné úrovni.

Nyní by se mohl vracet do Sparty. Výkonnost má, velké kluby o něm rozhodně vědí. Ale myslíte, že by přistoupil na podmínky, které měl v době, kdy odcházel? Je z něj zavedený ligový hráč, do mančaftu by přišel jako posila. A inkasoval by zlomek částek, které berou spoluhráči? To je utopie.

V Anglii jsou (ve většině případů) na tuto situaci nachystáni. Při odchodu hráče a možnosti zpětného odkupu je jasně dané, jakou smlouvu by měl při případném návratu. Poté není o čem diskutovat.

Přesto i tam platí nepřekročitelné pravidlo: pokud hráč do klubu nechce, nemůžete ho nutit. Červ nyní naznačuje, že se rozhodl pro Spartu. Mohou se stát rozličné věci, ale když necukne, do Edenu se nevrátí.