Sparta jedná o přestupu záložníka Červa, ale do hry vstoupí také Slavia

O víkendu štval fanoušky i hráče Sparty, hádal se s nimi. Lukáš Červ v ligovém zápase vystartoval po Ladislavu Krejčím, do vyhroceného sporu se dostal i s Jaroslavem Zeleným. Jenže brzy by se mohl stát jedním z nich. Letenští intenzivně jednají s Libercem o přestupu dvaadvacetiletého záložníka, dohoda by se měla stihnout do páteční půlnoci, kdy končí přestupové období v Česku. Do hry ale ještě může vstoupit Slavia, která má s Libercem dohodu o zpětném odkupu. Záležet ale bude i na samotném hráči...

Sparta na poslední chvíli loví v české lize, rozhlédla se do Liberce. V hledáčku českého mistra se objevil Lukáš Červ. Dvaadvacetiletý hráč by mohl brzy rozšířit střed sparťanské zálohy. V Liberci se za rok vypracoval v klíčovou personu, málokdy chyběl v základní sestavě.

Trenér Brian Priske by jeho příchodem získal další možnost ke Kaanu Kairinenovi, Qazimu Lacimu, Lukáši Sadílkovi či Davidu Pavelkovi.

Přestup na Letnou by byl o to pikantnější, že Červ ještě před rokem patřil Slavii. Do Liberce zamířil po řadě hostování na trvalý přestup za čtyři miliony korun. Součástí dohody byl i zpětný odkup pro „sešívané“. Pokud by o něj projevili zájem, stačilo by vytáhnout dvojnásobnou částku.

K tomu se na sociální síti X vyjádřil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který má od Liberce stejné informace. „Slavia využije příslušných smluvních mechanismů mezi oběma kluby (Slavia-Liberec) na zpětný odkup hráče,“ napsal Tvrdík.

Podle informací deníku Sport a iSport.cz však o Červa aktuálně „sešívaní“ nestojí a ve hře je po odkupu i následný prodej rivalovi. Rozhodnout by mohl i samotný hráč, který by také měl mít slovo. Pokud Červ při nabídce zpětného odkupu Slavii odmítne, mohl by přestoupit na Letnou rovnou z Liberce.

Slavii ovlivňuje i fakt, že s Červem nebyla v rámci zpětného odkupu předběžně domluvena na osobních podmínkách. Vyjednávání o případných sumách směrem k hráčovi by měla teprve začít.

V případě přesunu do Sparty by navíc záložník prozatím mohl zůstat ve Slovanu na hostování, což ostatně v příspěvku nastínil i Tvrdík.

Zájmu Sparty o Červa se nediví jeho bývalý spoluhráč Tomáš Malínský. „Je to takový 'zmetek', zlobivák, kterého chcete mít v mužstvu,“ říká bývalý liberecký a slávistický záložník, jenž Červovy výkony i chování v zápase se Spartou, speciálně jeho potyčku se Zeleným, hodnotil ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER.

Podle Malínského ovšem ke své dotěrnosti přidává i fotbalovou nadstavbu. Jde tedy o to, aby reprezentant do 21 let sám sebe nezavřel do škatulky enfant terrible. „On si to sám uvědomuje,“ je si jistý Malínský.