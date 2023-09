Když mají Limberský s Koubkem pravdu... Sparta je dál

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Na první pohled to byla vyrovnaná partie. Ale opravdu jen na první. V poli se Plzeň Spartě postavila, to je nutné ocenit. Jenže… Jak říkal trenér Josef Csaplár - a jeho slova sedí - na půlce hřiště umí hrát fotbal každý. Rozhoduje se v boxech, tedy pokutových územích. V nich byla Sparta ve šlágru soboty jasně lepší. Viktorii předčila, i když výsledek 2:1 nevypadá jako bůhvíjak obrovská dominance.

Šlo však o plus minus jasný zápas. Sparta byla nebezpečnější, a to s výjimkou samého konce duelu a pár minut v první půli, bezesporu. Na bránu pálila sedmkrát, hosté pouze dvakrát.

K tomu měla další možnosti, jen Jan Kuchta se rval minimálně do dvou echtovních pozic, z nichž pálil mimo. Podobně kousavý byl i další hrot Victor Olatunji. Brankář Jindřich Staněk navíc několikrát ukázal, že je znovu ve staré (rozuměj reprezentační) formě, například při dorážce Lukáše Sadílka.

Potvrdila se tak slova Davida Limberského, plzeňského šampiona, která pronesl před utkáním: „Sparta i Slavia nebudou ztrácet moc bodů, bude to náročné. Dřív byly Sparta se Slavií daleko slabší, než jsou teď, pro Plzeň je to těžší situace. Když se budou soustředit na sebe a na fotbal, potichu se udrží v závětří… Za trenéra Bílka to bylo podobné, drželi se a v nadstavbě to pak všechno zválcovali. To se může opakovat, ale Sparta se Slavií mají opravdu nabušené kádry.“

Zejména směrem do ofenzivy byl vskutku vidět jasný rozdíl. Jan Kuchta, Lukáš Haraslín, Angelo Preciado, Qazim Laci, Lukáš Sadílek, Victor Olatunji, Veljko Birmančevič (ten nebyl tak výrazný jako jindy), to je velká síla.

Viktoria se však může vzepřít, o čemž není sporu. Rafiu Durosinmi, Pavel Šulc, tihle chlapci rostou. Opravdu ve velké fazoně hraje Lukáš Kalvach, rozhodně to není jen zloděj míčů, ale i ředitel ofenzivy. Přesto to na Spartu mohlo stačit jen při shodě okolností.

Limberský to naťukl, trenér Miroslav Koubek pak v rozumném hodnocení potvrdil.