Jak to mohl Šilhavý vzít? Dostal se do podřadné role. Trpišovský byl utopie

Nevyřčených odpovědí je totiž celkem dost.

Proč se vlastně výkonný výbor asociace rozhodl Šilhavého podržet? Tady půjde o směsici podivností. Ta hlavní je zřejmá, předseda Petr Fousek, který si vzal celou akci takzvaně „pod sebe“, nenašel nikoho, kdo by mohl na případně uvolněnou pozici naskočit.

Jasně, zkoumalo se, zda by Jindřich Trpišovský nemohl zaskočit jako krizový manažer, na čas zvládnout reprezentaci i Slavii. To je však utopie, nesmysl, záležitost, která by v důsledku spíše poškodila oba mančafty i trenéra.

Anketa Souhlasíte se setrváním Jaroslava Šilhavého u reprezentace? ANO NE

Stejně podivně - při vší úctě k těmto pánům - zněla i další jména, která konzultovala fotbalová vláda. Asistent Jiří Chytrý? Že by nahradil svého šéfa Šilhavého? Sportovní ředitel svazu Erich Brabec? To snad ne. Mládežnický kouč David Holoubek? Rovněž slepá ulice. Všechny tři spojuje nedostatečná zkušenost (neplést s erudicí), na takovou funkci ještě nejsou nachystáni. Vždyť i sám Holoubek to chlapsky uznal.

Přesto se jejich jména řešila - a to z logistických důvodů. Všichni mají smlouvu s asociací, byli by tudíž přístupní. Navíc, na to nezapomínejme, levní.

Jinak padaly další varianty jen v jakémsi prostoru kolem. Vítězslav Lavička, Michal Bílek, Ivan Hašek, nikdo z nich nepřišel opravdu na přetřes. A že by svaz uvažoval o zahraničním trenérovi, například o Polákovi Marku Papszunovi? Nenechte se vysmát…

Je zkrátka zřejmé, že záměr udělat změnu padl na neschopnosti najít správnou volbu. Proto je tu stále Šilhavý…

V jeho případě však rovněž najdeme nepochopitelné rozhodnutí. Jak mohl proboha přistoupit na úpravu kontraktu? Nová smlouva mu skončí už po kvalifikaci, není zaručené, že v případě postupu pojede s týmem automaticky na Euro. Dostává se tím do naprosto podřadné role, do níž se neměl nechat zahnat.

V reprezentaci je zkrátka mnoho nejasného. Bude s podivem, když se to neprojeví v závěru kvalifikace.