Šilhavý: nevyhnutelné. Teď nesmí přijít dočasné řešení à la Trpišovský

Je to elegantní řešení, to nelze trenérovi upřít.

Na druhou stranu nevyhnutelné. V úterý měl rozhodovat výkonný výbor o jeho pokračování ve funkci. Bylo více než pravděpodobné, že bude Šilhavý i jeho pomocníci odvolán. Tyto informace se k němu rozhodně dostaly.

Věřme však, že to nebyl jediný důvod jeho verdiktu. Průnik na EURO totiž nesměl zamáznout způsob, jak se na velký turnaj národní mužstvo dostalo. V žádném případě. Vždyť i Moldavsko bylo do vyloučení rovným sokem. Domácí definitivně vysvobodilo z kleští nervozity a pochyb vyloučení jednoho z hostujících borců. Až od té chvíle se rozplynulo napětí nad Androvým stadionem v Olomouci.

Modifikované staré klišé by zkrátka znělo takto: Mužstvo postup utrpělo.

Je tu navíc atomovka, která vybuchla v neděli ráno. Opory Jan Kuchta, Jakub Brabec a Vladimír Coufal bodli kudlu do slabin mančaftu. I na Šilhavém bylo vidět, že to na něm zanechalo stopy. Dokonce sám použil slova, že ho to ranilo. Zároveň se však projevilo, že v týmu nejsou jasně nastavená a dodržovaná pravidla.

Nyní musí přidat další krok výkonný výbor. Nelze pro EURO zvolit prozatímního šéfa lavičky, rozuměj slávistu Jindřicha Trpišovského, nýbrž musí najít řešení trvající minimálně do světového šampionátu 2026.

To značí najít volného odborníka s jasnou představou o výběru hráčů, herním projevu, chování mužstva, vývoje jednotlivých fotbalistů i celého mužstva. Možností příliš není, rozhodně je tu Martin Svědík, mimo to zahraniční cesta.

Výkonný výbory musí nastavit jasné parametry (snad je má nachystané), jinak bude reprezentace dál chátrat.