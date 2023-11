Vypjatá česká cesta na EURO: dusno a Barák ven, řešení kouče. A pak pařba

Kvalifikaci Česko rozjelo jako z partesu. Poláky zlikvidovalo během úvodních tří minut zásahy sparťanských úderníků Ladislava Krejčího a Tomáše Čvančary. Výsledek 3:1 zvonil. Líbil se i výkon, byť v druhém poločase reprezentace zvolila spíše pragmatický přístup ke hře, ale vzhledem ke stavu skóre to nijak nevadilo. Přesto v týmu bylo dusno a chladno. Někteří nebyli spokojení s vynecháním ze základní sestavy. Konkrétně trio Vaclík, Černý a Barák. Pro jednoho byl březnový sraz dosud posledním...

Konfliktní nálada se letecky přenesla z Prahy do Moldavska. Realizační tým s manažerem Tomášem Pešírem uspořádal v Kišiněvě tři individuální mítinky. Vaclík s Černým se omluvili, Barák nikoli. Navíc se prý měl arogantně chovat. Proto se trenér Šilhavý rozhodl záložníka Fiorentiny vyřadit z mužstva. „Pan manažer Pešír mi řekl, že jsem vypadal, že si o nich myslím, že jsou úplní debilové. Pokud někdo soudí na základě domněnek… Bylo by mi milejší, kdybychom si vše vyříkali jako chlapi,“ pravil v nedávném rozhovoru Barák . Studená válka trvá dosud. K urovnání vztahů nepomohla ani pobídka Patrika Schicka na stránkách Sportu .

PSEUDOEXPERTI na tapetě

V září se čekalo, jak si Česko pomůže k postupu precizně zvládnutým domácím duelem s Albánií. Stal se pravý opak. Výsledkově to úplný propadák nebyl, konečný verdikt zněl 1:1. Mnohem víc vyděsila předvedená hra. Proti reprezentaci se zvedla obří tsunami kritiky. Z řad široké veřejnosti, ortodoxních fanoušků, expertů i médií. O tři dny později, před přípravným zápasem v Maďarsku, se v České televizi o slovo přihlásil Petr Fousek. Jindy distingovaný pán se do kamer rozčílil. „Samozřejmě jsme zaznamenali hraběcí rady různých pseudoexpertů,“ uraženě pálil svazový předseda do kritiků týmu i trenéra Šilhavého. Za měsíc svolával mimořádný výkonný výbor…