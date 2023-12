Štěpánek vs. Haraslín: důsledek nelze řešit. Tohle zkrátka nejde odpouštět

Přesto mají jedno společné. V posledních týdnech měli být oba vyhnáni ze hřiště za hrubé zákroky. Kodeš sestřelil plzeňského Tomáše Chorého zezadu, naprosto bezhlavě. Štěpánek v sobotu použil kopačku jako zbraň proti sparťanovi Lukáši Haraslínovi. Rány na jeho holeni ukázaly, jak jsou kolíky nebezpečné.

Je nepochopitelné, že jej sudí Ondřej Pechanec neposlal ze hry, vytáhl pouze žlutou kartu. Šlo jednoznačně o zákrok na vyloučení. Nic na tom nemění, že šlo o zákrok zepředu, že Haraslín pokračoval v dalším průběhu. Omluvou nejsou ani Slovákovy pidi chrániče. S takovými hraje v poslední době celý svět.

Hradec Králové - Plzeň: Kodeš sestřelil Chorého zezadu, dostal jen žlutou kartu Video se připravuje ...

Podobné to bylo i u Chorého, který rovněž neodnesl Kodešovy „sáně“ zraněním. Také v tomto případě šlo jasně o zákrok na odchod do kabin, což ostatně potvrdila také komise rozhodčích ve svém pravidelném vyjádření.

To je sice hezké, rozhodčí však musí začít být důslednější. Potvrzení od stolu nic neřeší. Navíc pokud není hráč zraněn natolik, aby vypadl ze hry, není možné viníka potrestat dodatečně - viz Chorého hlavička do tváře Asgera Sörensena či ostrý atak Angela Preciada na Lukáše Provoda v derby, které zapadly do ranku podobných úletů.

Tohle zkrátka odpouštět nelze.