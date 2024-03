Únava není omluva. Sparta padla mentálně, individuálně i takticky

Nejde o jednoduchou situaci, rozhodně. Přesto ji nelze brát jako omluvu, nedej bože výmluvu, proč totálně propadla v Plzni, prohrála 0:4 a její náskok v čele ligy se po výhře Slavie nad Teplicemi snížil na jediný bod.

Vždyť i sám Brian Priske to odmítal. „Chceme hrát tolik zápasů,“ opakoval. Samozřejmě, znamená to, že je mančaft úspěšný, drží v domácím i evropském poháru. „Vliv to na nás mělo, ale omluva to není,“ přidal.

Jeho mančaft už několikrát dokázal, že fyzicky narostl, dostal se na vyšší možnou intenzitu, je v tomto směru konkurenceschopný v soubojích v Evropě i se Slavií, jež měla dlouho v této disciplíně jasnou převahu.

Navíc Sparta viditelně rozšířila možnosti pro sestavu, postupem sezony ukázala další využitelné varianty. I proto se měli Letenští ukázat v Plzni mnohem lépe. Narazili kvůli individuálním chybám, nedobrému nastavení - a také výborné Plzni.

Sparta se prostě totálně rozpadla. Únava je jen jedním z faktorů - a ne zásadním.

Vždyť takový Filip Panák, který - na svoje poměry - neuvěřitelně chyboval a měl prsty v plzeňských šancích i gólech, dokonce proti Liverpoolu ani nehrál. Stál kvůli potížím s lýtkem. Předpokládejme, že pro neděli už byl plně připravený, jinak by tým kolem Priskeho těžko riskoval jeho nasazení.

Jeho případ demonstroval nedobré nastavení mysli. Sparta sice začala lépe, jenže vlastně jen na oko. Šance neměla. Plzeň spíše vyčkávala, potřebovala se srovnat s vlastní taktikou i s respektem, který k mistrovi drží.

Pak se rozjela. A Sparta nestačila.

Opět jí soupeř (stejně jako Slavia) přistřihl křídla. Přehrál ji ve středu pole, kam Miroslav Koubek nainstaloval tři postavy proti dvěma hostujícím. Podobně se zachovala také Slavia v minulém kole, kdy uhrála na Letné plichtu 0:0. Stejně jako v Plzni, sparťané v tomto derby nevystřelili na bránu.

Křídla a střed jsou zásadní momenty, na které se nabalovaly další.

Nezachytal Peter Vindahl, Sparta znovu byla vyloučena (Ladislav Krejčí už potřetí v sezoně, tým poosmé). Priske nestřídal už o poločase, změny stihl až za stavu 0:2 a v oslabení, kdy bylo prakticky rozhodnuto.

Výhled do dalších dnů je tedy jasný. V Liverpoolu neztratit tvář a poté udolat Hradec.