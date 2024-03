Ligový FÍKEND: Chorého zbytečný smích po červené i Rambův výstřel

Video se připravuje ... Jasně, Sparta dostala nařezáno v Plzni. To je leitmotiv kola. Ale v lize se udály mraky dalších tuze zajímavých záležitostí. Třeba debaty fanoušků s hráči, čarodějný oheň na tribuně či výstup jednoho trenéra morouse, s nímž je jinak zábava. Události kola glosuje 4. díl rubriky Ligový FÍKend.

A máš ji, Krejdo! Tomáš Chorý byl nezpochybnitelným králem nedělního šlágru. Spartě dal dva góly, ničil ji. Vyfauloval se na něm kapitán Ladislav Krejčí. Plzeňský útočník navíc zvládl střet bez svých klasických výstřelků. Tedy až na jeden. Bylo vidět, jak si užívá, že poslal sparťanského levého stopera ze hry. Při první žluté dostal fest nakopáno - jasná. Při druhé ukázal, jak je protřelý. Pokryl si míč, vystrčil pravou nohu, Krejčí do něj vlétl. Žlutá na místě, druhá, takže červená. Doteď vše OK. Jenže… To by nebyl Chorý. Když viděl, že je Krejčí vyloučen, začal se usmívat. Tady to máš! Bylo to nemístné, nedobré stejně jako následující salva nadávek, již vyslal vyhozený hráč směrem k sudímu Daliborovi Černému. Plzeň - Sparta: Krejčí se vyfauloval na Chorém, druhá žlutá byla přísnější Video se připravuje ...

Ostravské vzkazy Takhle angažované kotle abyste pohledali. Při klasickém souboji Baníku se Sigmou oba tábory fanoušků vysílaly vzkazy. Začněme Olomoucí. V kotli stálo: „Na každém šprochu pravdy trochu.“ Šlo o reakci na detaily, které o Olomouci zveřejnil náš kolega Michal Kvasnica. Sigmě, rozuměj jejímu vládci Ladislavu Minářovi, fakt nejdou pod vousy, a tak reagovala dost zběsile. Odezva je přitom pro klub nedobrá, například takový Roman Hubník se jasně vyhranil proti Minářovi. Vtipné bylo, že ho ani nejmenoval. Jako když se v sáze Harry Potter mluví o zloduchovi Voldemortovi: „Ten, jehož jméno nemůžeme vyslovit.“ Ve Sportu jsme si jistí, že na šprochu není pravdy trochu, ale vše… Na druhé straně se museli domácí hráči postavit naštvaným fans. Doma nevyhráli od 23. září. Tehdy porazili Zlín 5:1, hosty vedle ještě Pavel Vrba. Dnes to vypadá jako pravěk, že? Proto přišel fén jako od Sira Fergusona. SESTŘIH: Baník - Olomouc 1:2. Další ztráta Ostravy, Saňák slaví první výhru Video se připravuje ...

Pardubická „milá“ návštěva Jste pozvaní, uvítá vás plný stadion, zášť tak akorát, že se hraje derby měst, které se nemusí. Pardubice trpí léta tím, že za socialismu nebyly krajským městem, Hradec je podle nich zašlapával. Vypráví se vtipy o Mechovácích, Perníkářích či krematoriu, které musí být dvacet kilometrů od města. Ve fotbale měli historicky navrch „votroci“, jenže časy se mění. Pardubičtí vytunili mládež, v lize jsou aktuálně o rok déle než sok. Navíc neprohráli ani jedno z posledních čtyř vzájemných duelů. Přesto individua v jejich kotli (ne fanoušci) předvedli, jak jsou na tom s intelektem. Zapálili oheň, který museli zpacifikovat hasiči ze sboru dobrovolníků ze Svinar. Fakt to nevypadalo dobře. A že prý nehořely sedačky? To je polehčující okolnost? Notabene, když byly poničeny záchody a pár sedaček vytrhaných. Podle všeho hrála roli i kooperace s ultras Bohemians, nejeli v tom jen sami Pardubičtí. Ale to není omluva! Hradec Králové - Pardubice: Hasiči zasahují v sektoru hostů, ultras vztyčili plachtu Video se připravuje ...

Trenér: Ne a ne a ne Už to máme ve FÍKendu podruhé. Zaťatý postoj trenérů. Poprvé žadonili (někteří) o posily na poslední chvíli. Nyní se zasekl Radoslav Látal, kouč Jablonce. Znáte ho, umí být rozmrzelý, dát to najevo. Přitom například na podzim při rozhovoru pro Sport se otevřel i odvázal. Byla s ním sranda. Tentokrát ne. „Nepřijal a nepřijmu. Takový trest jsem ještě neviděl. Je to pro mě velké zklamání. Tohle nepochopím. Hlava mi nebere, aby za tohle dostal osm zápasů,“ okomentoval distanc pro stopera Haidersona Hurtada. Prý to nebyl úmyslný faul. No, hradecký Daniel Kaštánek se pohybuje o berlích, pár týdnů bude stát. A borec, co mu prošlápl nohu by měl hrát? Jablonec - Hradec Králové: Krutě prošlápnutá holeň a Hurtado dostal červenou kartu Video se připravuje ...