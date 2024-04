Ligový FÍKend: O slzách, Zlatanově svéhlavosti a budějovické karmě

Holoubkovi robocopové

Zlomená zápěstí, rozdrbané koleno? Co na tom? Boleslavští drsňáci zahánějí řeči o fotbalových slečinkách.

Matěj Pulkrab naskočil proti Zlínu jen nějakých šest týdnů po zlomeninách obou zápěstí, které se mu přihodily v zápase s Baníkem po pádu na kameru. Obránce Tomáš Král se zase vrátil do hry v nastaveném čase, i když mu soupeř Tomáš Shánělec ostře poničil koleno pořádným došlápnutím, a pomohl k rozhodující brance v 95. minutě.

Do toho všeho upadl trenér David Holoubek, jak sám řekl, do kómatu po vyrovnání hostů, které přišlo v minutě jedenadevadesáté. Nakonec i on byl vyléčen. Vítězný gól byl tím zázračným likérem.