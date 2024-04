Zaseknutý génius Ševčík má ve Spartě dilema. Změnit vzduch není hanba

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Šikula s červenými tvářemi rozhodně zatím nezapadl do bahna. Netopí se. Michal Ševčík se pořád hlásí o místo. Jde jen o to, zda na správném místě. V jedenadvaceti se drží ve Spartě, jenže v roli, v jaké si nepředstavoval. V zimě ho ani nenapadlo, že by zkusil jiné angažmá, klidně i jednodušší.

To je chvályhodné rozhodnutí, z boje se utíkat nemá. V létě už by se však mohl stejný verdikt změnit ve zbytečnou tvrdohlavost.

Pokud Sparta neprodá jeho přímé konkurenty, tedy křídelníky (Veljko Birmančevič s Lukášem Haraslínem podepsali nedávno nové smlouvy…), nebo pokud Brian Priske zásadně neotočí představy o rozestavení, do kterého Ševčík - stejně jako Adam Karabec s Kryštofem Daňkem - příliš nezapadá, bude třeba jednat.

Mladá puška, věkem i střeleckými schopnostmi, potřebuje hrát. Je to staré klišé, ale platí stejně jako zprofanované jdeme zápas od zápasu. Prostě pravda, již zatím nikdo nevyvrátil, poněvadž to nejde.

Letní odchod by nebyl útěk, prohra, hanba. Ševčík má na to, aby se vrátil, aby ve Spartě oslňoval. Jen potřebuje mít do svého kulometu víc nábojů. A ty na lavici nekoupí.

Cesty jsou dvě - česká či zahraniční.

První má jedno velké úskalí. Pro menší kluby je těžké získávat zavedenější hráče ze Sparty či Slavie. Důvod je zřejmý, platová hladina na Letné a v Edenu je pro ně na nadpozemské úrovni. A Ševčík přišel do Sparty jako dražší posila z Brna, proto rozhodně nepodepsal „dorostenecký“ kontrakt, jaký měl například Matěj Ryneš, když jej sportovní ředitel Tomáše Rosický vyslal na zkušenou do Hradce Králové.

Řešením je spolupodílení se na mzdě, vždyť i Letenští chtějí Ševčíka takového, jakého přivedli. Pak už jen trefit destinaci. Pardubice dokážou zlepšit hráče (zvládaly to i před působením Radoslava Kováče), aktuálně hradecký David Horejš kupříkladu u Pavla Šulce předvedl něco podobného. Velké možnosti otvírá „nový“ Liberec s majitelem Ondřejem Kaniou a šéfem Janem Nezmarem. Rozmach zažívají Teplice, podívejte se, jak Zdenko Frťala vytunil Daniela Filu.

Zdroje jsou, jak se říkalo za už dlouho minulé a nedobré doby…

Řešením by byl také odchod do zahraničí. Ševčík v Česku naráží na specifičnost ligy, která se sice mění, ale pro ne tolik odolné šikuly nedostatečně rychle. V takovém Nizozemsku by se dozajista cítil jako doma.

Obě možnosti jsou akceptovatelné. A neuzavírají cestu zpět.