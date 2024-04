Šlágr Sparta vs. Baník: pravá Show, která se nelíbí (jen) trenérům

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Plný stadion, sedm gólů, šestatřicet střel, (jen) deset faulů, poutavé výkony jednotlivců - zejména těch, co mají na starosti ofenzivu. Z předpokládaného šlágru kola se stal ten opravdový. Sparta vs. Baník, toť klasika.

A tentokrát i klasa!

Vemte si jen ten průběh. V první půli znatelné napětí způsobené čekáním na otvírací zásah. Přitom obě strany testují soupeře, nehraje se opatrně. Slovo zanďour je zakázané. Sparta se tlačí více vpřed, Baník kontruje ostrými výpady.

Pak přijde dvaadvacetiminutovka se čtyřmi brankami. Jasně, chybují stopeři Baníku, domácí Ladislav Krejčí si dá vlastní gól. Ale je to jízda vyšperkovaná neskutečnou trefou Lukáše Haraslína.

Navíc Slovákovým „banánem“ se zdaleka nekončí. Sparta je v laufu, šikovně kombinuje, sem tam přidá nějakou tu patičku, lehce se dostává do střeleckých pozic. Baník však nespadne do deprese, kouše. Když má míč Ewerton, je to prostě sexy. Nachystá dva góly - a zase je tu napětí nerozhodnutého duelu.

Na Letné prostě jede zábavný podvečer, čemuž přispěje i rozhodčí Dalibor Černý. Na hřišti má pořádek, a to nemusí pískat pořád dokola. Navíc je rázný. Když kapitán Sparty Ladislav Krejčí odmítá přijít pro pokárání za faul, hned vidí žlutou kartu. Nakonec sudímu stačí pouhá tři napomínání…

Při zápase zkrátka vše zapadá, přesto se dva rozpačití (a sakra důležití) muži najdou. Jak už to tak bývá, po gólovém fičáku nejsou spokojeni trenéři.

„No, pro mě jako trenéra to nebylo nic moc, protože čtyři branky jsou příliš. My jsme snad tolik v téhle sezoně neinkasovali. Takže tak,“ hořce se usměje ostravský Pavel Hapal.

„Zklamaný nejsem. Je důležité, aby fanoušci nebyli zklamaní, když vyhrajeme. Ale mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů,“ přidá se kolega Brian Priske. Ale vzápětí přejde - jak je jeho zvykem - na pozitivní notu: „Musíme být spokojení s počtem šancí, skórovanými brankami. Budeme se na to dívat konstruktivně a zlepšovat to, co je potřeba.“

Jasně, tituly bez pevné obrany nevyhrajete, ale občas je potřeba utrhnout se ze řetězu. Vždyť fotbal je show!