Sparta (ne)má titul, nástrahy jsou. Co ji může srazit? Čtyři faktory

Tři kola do konce sedí Letenští na čtyřbodovém polštáři. K tomu je nutné navíc přihodit další jeden kvůli faktu, že tým Briana Priskeho ovládl základní část. Už vloni díky tomu bral titul, na konci sezony zapsal stejný zisk jako hlavní rival, právě bonusový bod však rozhodl o titulu pro rudé.

Nyní ho mají znovu na dosah, jsou tuze blízko. Co by mohlo jejich snahu zhatit? Dá se říct, že si sparťané mohou vrazit dýku do těla jedině sami.

S první možností, jak to udělat, už začali. Proti Slavii zase připomněli, jak velkým problémem mužstva je disciplína. Lukáš Haraslín byl vyloučen, v lize jako desátý sparťan. K tomu je třeba přičíst další dvě červené v pohárech. Dvanáctkrát předčasně do sprchy, toť černý unikát.

Haraslín v úterý proti Baníku nenastoupí, logicky. Mimo jsou také pro čtvrté žluté karty kapitán Ladislav Krejčí se střeďákem Qazimem Lacim. Ohroženo je dalších osm členů kádru. Tomáš Wiesner pro sedm napomínání, dalších šest pro tři. Absence - dá se předpokládat - přijdou, což může být fatální.

Další potíž může být objektivní, těžko řešitelná. Z derby odešli kvůli zranění Kaan Kairinen s Filipem Panákem, nositelé elegance, nápadů a konzistence hry. Pokud by oni dva scházeli, šlo by bezesporu o citelný zásah.

Třetí faktor může být podcenění. Dá se předpokládat, že Priske a spol. nic takového nepřipustí, ale teoreticky se jistá bohorovnost může dostavit. V kabině je nutné apelovat na takovou alternativu.

Čtvrtým je tak nějak tenisový syndrom. Titul je blízko, stačí jen „doservírovat“, možnosti jsou. Najednou ale přijdou nervy. Do toho únava po sezoně plné napětí. Jistá nervozita byla vidět už ke konci derby, objevuje se strach z chyby, hra je jednodušší. To je ale samozřejmě logické.

Pokud tyto nástrahy Sparta překoná, vezme si druhý ligový triumf v řadě. Pokud ne, jak by řekl klasik, bylo by to na „roztrhání trenérské licence“.