Priske a odchod ze Sparty? Logické i lidské, ale ještě ne. Čas neuzrál

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Byla by to bomba, která by zatřásla ligovými poměry. Brian Priske, jeden z hlavních nositelů rozpuku Sparty, se dostal podle informací z Dánska na radar klubu blyštivého jména. Feyenoord Rotterdam je klasa, nejen nizozemská, nýbrž celoevropská.

Padesátitisícový stadion De Kuip, takzvané umyvadlo, je magické místo prakticky pokaždé plné až po okraj. Prostě atraktivní adresa.

Navíc je tu ještě jeden zásadní faktor. Arne Slot, poslední kouč holandského obra, se posunuje do Liverpoolu. Jeden z top deseti světových klubů se prostě při hledání trenéra, nástupce bájného Jürgena Kloppa dívá do Rotterdamu.

Nebylo by divu, kdyby Priske, přestože se z něj stal král rudého národa, v Praze pevně zakořenil, mohl mít myšlenky na změnu.

Bylo by to logické i lidské, i když po posledním utkání ligy s Plzní na tiskové konferenci na přímý dotaz pronesl: „Když vyhráváte tituly, vždycky se objeví drby, spekulace. Jsem hrdý, že jsem koučem Sparty a nemyslím si, že to byl poslední můj zápas ve Spartě. Soustředím se na to, co je teď. Jsem vděčný za to, co na Letné prožívám.“

Líbivé pocity však dozajista nebudou tím zásadním, co by ho mělo ve Spartě udržet (a udrží). Faktory jsou jiné.

Zaprvé jeden zásadní, na druhou stranu (pro fotbalové éteriky) mírně přízemní. Trenér v říjnu podepsal novou smlouvu, vylepšeným kontraktem by oceněn za zisk prvního titulu. Dohoda mu vyprší až v roce 2026, klub je ve výhodné pozici.

Zadruhé nemá dodělanou práci. Jasně, mančaft vedený jeho rukou, mozkem i srdcem pobral za dvě sezony tři trofeje, přesto musí myslet ještě výš. Posun do Ligy mistrů, který minulé léto zatarasila Kodaň, je další meta. Přirozená. V největší soutěži se Priske může ukázat podobně jako hráči.

Zatřetí přerod Sparty, jehož je společně s Tomášem Rosickým myšlenkovým trustem, v evropskou úroveň ještě není dokončen. Ano, propojení Strahova šlape, rezerva najela na standardy áčka, mládež se jim začíná přizpůsobovat. Na druhou stranu první mančaft má stále ještě místa, kde může kvalitu navyšovat, aby nepřišly kupříkladu propady jako během jarní části. Rosický to ví, Priske jakbysmet.

Ve fotbale nikdy nevíte, jak řekl trenér při zmiňované tiskovce - to když mluvil o možných odchodech opor, konkrétně Ladislava Krejčího.

Kapitán podle všeho zmizí, už má hotovo, navíc nemá tolik času jako (stále ještě mladý) trenér. Priske, pokud nebude pobídka z Rotterdamu naprosto ohromující pro něj ale i pro Spartu (Liverpool zaplatil za Slota přes 200 milionů korun), zůstane.

Argumenty pro tento verdikt jsou zřejmé.

Dánský kouč se vyprofiloval v Praze v chlapíka, který ví, co chce. Ne, v Česku nezůstane do konce kariéry, myslí výš, ale rozhodně tuší, že na současné pozici může ještě nějaký čas růst - on i tým.

Druhým důvodem bude, podle rozhovorů s Rosickým i jeho pravou rukou Tomášem Sivokem, postoj Sparty. Pánové vědí, že je potřeba kádr okysličit, ale není možné mu pustit žilou. Proto nelze čekat, že zmizí vyšší množství borců ze zásadních opor. Rozhodně se nestane, že by celek šel do další obhajoby kupříkladu bez (vedle Krejčího) Lukáše Haraslína, Veljka Birmančeviče, Jana Kuchty, Martina Vitíka, Angela Preciada, Kaana Kairinena… Přitom na stadionu sedí každý zápas mraky skautů, dotazy jsou na denním pořádku.

Priske je stejný případ, k tomu ještě umocněný jeho důležitostí pro úspěch. Při vší úctě k hvězdám na trávníku, on je první star.

Proto neodejde, čas ještě nenastal.