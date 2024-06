Divíte se Priskemu? Obžaloval české trenéry, Trpišovského také

Lars Friis by mohl v případě Priskeho odchodu převzít Spartu • Sport - Pavel Mazáč

Lars Friis by mohl v případě Priskeho odchodu převzít Spartu • Sport - Michal Beránek

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Při cestě do čtvrtfinále Konferenční ligy v roce 2022 se s ním čtyřikrát poměřila Slavia. Ano, se sokem velkého jména nakonec vypadla, ani jednou ho neporazila. Zapsala dvě plichty, dvě prohry, nakonec právě on ustřihl její cestu k ještě výraznějšímu úspěchu. Feyenoord byl lepší, jenže ne odskočený, nadpozemský, neporazitelný. Přesto se nyní nelze Brianovi Priskemu divit, že tolik prahnul po angažmá v Rotterdamu. Že byl ochoten opustit kulisy, mezi nimiž je za krále, kde je jedním z hlavních hybatelů změny a také úspěchu. Že zkrátka zamával Spartě a mizí do Nizozemska.