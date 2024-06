Zápal na genialitu nestačí. Nedokonalosti Čechy brzdily, Coufal pod vodou

Ano, byl to střet s realitou, s až nadpozemskou kvalitou, nelze se vůbec divit, že Česko v prvním utkání mistrovství Evropy padlo, byť pár minut drželo vedení. Portugalci jsou klasa, star by star, řekli by Angličané. Mluví o nejlepší generaci v historii, což je v zemi Eusébia či Luise Figa fakt síla.