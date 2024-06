Hašek: Portugalci jsou happy, že nás mají za sebou. Změny budou

PŘÍMO Z NĚMECKA | Sprostě mluvit nechtěl, i když měl nepěkná slova na jazyku. Není divu. Češi přišli o senzační remízu na úvod EURO 2024 s Portugalci v nastaveném čase druhé půle. Nutno však říct, že padli zaslouženě, což uznal i trenér Ivan Hašek. „Hlavně v prvním poločase to nebyl vůbec dobrý výkon,“ přiznal na noční tiskové konferenci. Pochválil také hlavní hvězdu večera Cristiana Ronalda: „Je to borec.“

Co jste si řekl, když protivník rozhodl v 92. minutě?

„Slušně bych řekl, že jsem byl naštvanej. A moc. V 90. minutě hrajeme s takovým soupeřem 1:1 a nedotáhneme to. Na druhou stranu Portugalci nejdřív ukazovali, že zdržujeme, a když dali gól, začali polehávat. Teď jsou happy, že mají tři body a nás za sebou.“

Jak se dostanete ze zklamání?

„Hlavně musíme rychle, za čtyři dny hrajeme klíčový zápas s Gruzií. Musíme dát hlavy nahoru, zlepšit se, rozhodně máme na čem pracovat. Portugalci byli lepší, vyhráli zaslouženě.“

Co se vám nepozdávalo?

„Jsem rád, že jsme dostali Portugalce do nejistého stavu, v obranné fázi jsme je totiž kromě jedné situace nepouštěli do vyložených šancí. Defenziva nějak fungovala, ale byla moc hluboko. Oni nás k tomu přinutili kvalitou, tím, jak jsme pracovali v defenzivě, jsme neměli síly a ztráceli míče. V první půli to nebyl dobrý výkon, ve druhé už lepší, ale zase jsme ji prohráli.“

Nebylo možné být aktivnější?

„Dostali jsme se dolů, protože nás přehrávali odzadu a v prostředku. Pak naráželi na naši obranu a tam měli problémy. Po presinku jsme chtěli být nebezpeční, ale několikrát se nám stalo, že jsme získali míč, ale pak jsme ho ztratili přihrávkou nebo jsme hráli dozadu. Po zisku míče jsme měli být mnohem kvalitnější.“

Neměli víc míčů udržet útočníci Patrik Schick s Janem Kuchtou?

„Pracovali hodně v defenzivě, proto neměli tolik sil na ofenzivu. Byli jsme připraveni, že budou střídat, aby mohli být nachystáni za čtyři dny na Gruzii. Navíc přišli Chytil s Lingrem, kteří jsou draví, jsou schopni trhat obranu, když je soupeř unavený.“

Měli jste už před turnajem plán nasazování hráčů?

„Do každého zápasu s ním jdete, máte ho i do budoucna. Máme představy, jak v sobotu nastoupíme, ale teď bych to neřešil. Sedneme si s realizákem, budeme se bavit. Změny budou. Střídající se ukázali, Tonda Barák s Petrem Ševčíkem podrželi míč, máme na to čtyři dny.“

Nemohou se týkat Tomáše Součka? V první půli si sedl a naznačoval nějaký problém.

„Tomáš je srdcař, proto dohrál. V tuhle chvíli nemám žádné zprávy, že by měl nějaký hráč problém. To je pro nás důležité.“

Souček nastoupil ve středu pole také s Pavlem Šulcem. Jak se vám zamlouval jeho výkon?

„Je pracovitý, jeho aktivita byla neskutečná, proto jsme ho museli ke konci střídat, měl křeče. Stejně jako Robin Hranáč nebyl před zápasem nervózní, už mají za sebou těžké zápasy za Plzeň v Konferenční lize. Oba jsou hráči budoucnosti, budou se tady objevovat, a proto potřebujeme, aby hráli velké zápasy.“

Hranáč se však přimotal přes dobrý výkon k oběma gólům.

„Byly to nešťastné momenty, odražené míče. Terén byl podmáčený, strašně rychlý. Problém s ním měli na konci i Portugalci, škoda, že jsme to nevyužili.“

Bude utkání s Gruzií jiné?

„Musím říct, že jsem chvilku sledoval její zápas s Tureckem, mělo to velké tempo, hrálo se nahoru dolů.- Měli jsme tam své lidi, musím se dobře připravit. Gruzie má neuvěřitelnou individuální kvalitu.“