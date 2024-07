Ligový FÍKend: o spiknutí na Dukle i majiteli, co nepozná ofsajd

Nejlepší liga světa uslyšela startovní výstřel. Konečně! Spartička, Slávinka, královna Viktoria, „votroci“, Baníček či hvězda severu a tak dále, a tak dále - to je přece témat. Už první runda v pekelné výhni nabídla dostatek poutavých příběhů. Výběr z nich komentuje ve svém 14. dílu rubrika Ligový FÍKend.

Jdou po mě, jdou!

Pozor, na Julisce řádí temné síly. Za cíl si vybrali trenéra Petra Radu, řídí spiknutí proti němu.

Po prohře s Plzní se (samozřejmě) vrátil k dlouhému trestu, který schytal za rasistické urážky brněnského trenéra Tomáše Polácha. „Myslím, že to bylo cílené. Asi chtěli, abych skončil. Takhle to asi uzavřu,“ rozjel se.

Ale že by byl konkrétní? To po něm nechtějte: „Nevím. Vy byste chtěl jména? Neřeknu je, neblázněte. Vždycky mě do toho dostanete, ale už se k tomu nechci vracet.“

Má tuhle paranoiu bard mezi trenéry zapotřebí? Odpověď je jasná: Nemá.