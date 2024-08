Ligový FÍKend: Bozi u videa i levná Sigma. STOP tataráčku a štěstíčku!

Už je to tady zase: tataráček, štěstíčko, fotbalový Bůh… Ale proč ne, že? Víkendová nálož zápasů bavila, nakonec lepší ligu na světě přece nenajdete. Notabene když se v ní sejdou takový trenérští rétoři jako František Straka či Miroslav Koubek. Jejich výroky, ale i další záležitosti glosuje 17. díl rubriky Ligový FÍKend.

SESTŘIH: Dukla - Jablonec 0:2. Severočeši na hřišti nováčka potvrdili dobrý vstup do sezony

To je sice fakt, ale trenér Petr Rada má asi jiný názor. Občas je potřeba spíš přibrzdit.

Dukla hraje od prvního kola o život, tak to prostě je. Tentokrát padla doma s Jabloncem i proto, že Jakub Barac zahodil penaltu. Že popadl balon, bylo dost překvapivé, za čtyři roky v dejvickém klubu nastřílel tři góly, podle Transfermarktu šlo o jeho první pokutový kop v profesionální kariéře.

Ne, to prostě nejde, jen se zkrátka nemyslelo, že přijdou takové bolesti s jeho zavedením. A zrušit ho by bylo stejně krátkozraké, jako byla zmíněná očekávání.

To je přesně ten důvod, proč je tu najednou rozčarování, deziluze, názory, že je potřeba odeslat video do horoucích pekel. „Nevím, zda jsem v tuto chvíli ještě příznivcem VAR. Zpočátku ano, ale víc a víc se ptám, jestli je to vůbec pro fotbal dobré,“ pronesl po výhře nad Karvinou plzeňský kouč Miroslav Koubek. „VAR je jako Bůh, někdy rozdává, jindy bere,“ zamyslel se.

Pamatujete? Když byl zaveden do fotbalu VAR, byl tenhle systém, který dodatečně zkoumá rozličné situace na hřišti jako spasitel. To je vždycky nebezpečné - i v tomto případě. U videa přece sedí lidi, ti stejní rozhodčí, jako pobíhají po place.

Už to stačilo!

Jasně, patří to k němu, táhne se to s ním jako odér česneku, jehož je rovněž propagátorem. Franz Straka, jenž se bláhově snaží zachránit bezesporu nejpodivnější klub v lize, tedy České Budějovice, by mohl dostat přezdívku Pan tataráček.

Kolikrát o něm vyprávěl! Jak z něj vytvořil sparťanům slávistické hvězdy, aby si na nich smlsli. Jen nevíme, jaký tvar měla pochutina v dobách jeho působení v Edenu.

„Ale jo, to je takové klišé, kterého já se nezbavím. Ono to k tomu ale patří. Je však důležité říct, že ten tataráček je až odměna za něco,“ vykládal trenér po další prohře (vysoké) v Mladé Boleslavi. „Chybí nám i štěstíčko,“ divil se po výsledku 0:4.

To rozhodně. Spíš by bylo záhodno zapomenout na tahle zaklínadla. Nefungují - jinak by kouč nezapisoval už (přibližně) sto padesáté angažmá.