Boss Haraslín: nikdy se neschovává, to není jeho styl. A umí se ozvat

Lukáš Haraslín ošéfoval postup Sparty do Ligy mistrů.

Občas je náladový, dokáže značně dát najevo, když se mu něco nepozdává. Nedostane správný míč? To fakt ne, to mu nedělejte. Dostane jich málo? To je ještě mnohem horší. Slovenský svéhlavec chce být vždy ve hře. V ústřední roli, to mu sedí úplně nejvíc, v takovém nastavení si libuje.

Důkaz předvedl v derby minulý podzim. Kouč Brian Priske ho nenasadil v Edenu do základní sestavy, i když ve dvou ligových zápasech předcházejících velkému střetu zapsal tři góly, k nimž přihodil dvě asistence. Sparta však řešila vytížení hvězd, prala se také o úspěch ve skupině Evropské ligy. Haraslín si navíc odskočil za reprezentačními povinnostmi.

Priske prostě jen chtěl rozložit zátěž. Jenže křídelník s číslem 22 to velmi těžce nesl, to si pište. „Trenér za vámi přijde, snaží se mu to nějak vysvětlit. Ale víte dobře, jak to ten hráč bere…Je nás tady třicet, je potřeba to brát sportovně. Trenér má v zápase určitý plán, to musíme respektovat - a já to profesionálně respektuju,“ popisoval svůj postoj. Není to tak, že by práskal dveřmi, dělal rozbroje, na to je příliš inteligentní, přesto se ozve, dá najevo postoj.

Ale zpět do Edenu. Byť nešel do hry v nejlepší náladě, nakonec ve 101. minutě vyrovnal z penalty. Proti zdi z nenávisti nasadil sebevědomí, klid i kvalitu.

Podobné to bylo také v úterý večer na emocemi rozhicované Letné. Vzal si míč, penaltu kopl sebejistě, pak ještě předvedl kouzelnou akci před druhým gólem. Malmö srazil na kolena.

Ocitl se přesně v momentech a místech, v nichž chce být. Jako první hrdina, v centru dění. Nikdy se neschovává, to není jeho styl.

Odveta s Malmö byla (společně s Peterem Vindahlem) jeho. Za odměnu se ukáže na nejvyšší scéně - a buďte si jistí, že se na ni pohrne jako velká voda. Takový je. Sebevědomý, rvavý. Pro Spartu klíčový.