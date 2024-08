Střelec Haraslín: Letná má v sobě oheň. O přestupu teď nebudu mluvit

V první půli nedal penaltu Veljko Birmančevič. Před vaším pokutovým kopem k vám přišel. Co povídal?

„Vlastně nic, možná něco, co platí na brankáře. Ale sám jsem si sobě řekl, že chci mít jen jednu myšlenku, kterou jsem držel od začátku do konce. Jsem rád, že jsem to zvládl.“

Šlo o vaší nejdůležitější penaltu?

„Hlavně jsem měl v prvním poločase stoprocentní šanci, kterou musím proměnit. Na Slavii jsem jednu kopal, tuším, ve sto první minutě. To jsou momenty, které vás posouvají, dávají vám obrovské zkušenosti.“

Byli jste před zápasem i během něj ve velkém napětí?

„Samozřejmě, hrajete play off Ligy mistrů, hrajete ji na domácím stadionu, jste krůček od postupu do nejlepší soutěže na světě, proto je velká odpovědnost. Ale myslím, že jsme už tak zkušené mužstvo, že každý z nás se s tím dokáže vyrovnat. Nepotřebuje žádné skupinové rady, každý ví, co má dělat. Jsem velmi rád, že jsme to zvládli, těším se na nejlepší soutěž.“

V play off jste ani jednou neinkasovali. Bylo to zásadní?

„Věděli jsme, že pokud to bude co nejdéle 0:0, budou muset otevřít hru, protože budou dohánět dvougólovou ztrátu a budeme se cítit lépe. Byl to opravdu skvělý výkon od každého hráče, realizačního týmu, fanoušků.“

Atmosféra byla až frenetická, že?

„Peklíčko, bylo to super. Pro mužstva tady není lehké hrát, Letná má něco do sebe, dá se říct, že má oheň, je to takový nakopávač pro každého hráče.“

Sparta je v Lize mistrů po devatenácti letech. V čem je kouzlo tohoto týmu?

„Upřímně, nevím, jaká měla mužstvo Sparta v té době, jakou měli sílu. My hrajeme systémově, sedlo nám to. Jsme strašně silní doma.“

Slavíte postup, ale nemyslíte na přesun do některé z TOP pěti lig?

„Jsem Slovák, pořád jsem v cizině. Sparta je už takový můj druhý domov. Teď o přestupu nebudu mluvit, nebudu o něm přemýšlet. Těším se do kabiny, až si dám nohy nahoru.“