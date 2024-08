ZNÁMKY Sparty: Mistr okamžiků či debut jako hrom! Co Birmančevič?

Tři penalty, dvě neproměněné. Drama i nervy. Na Letné se servíroval zápas, který se zapíše do historie - Sparta v odvetě play off porazila Malmö 2:0 a slaví postup do Ligy mistrů! Jak si sparťané vedli v úterním utkání? Projděte si v tradičním známkování, jak výkony hráčů ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.