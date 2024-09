Ligový FÍKend: o trenérovi, který neví o přestupu, i hvězdě Baníku v kotli

Chachar ze Slovenska

V zápase v týdnu se nechal vyloučit - i proto Baník ztratil body v Karviné. Erik Prekop, útočná jednička, navíc scházel týmu také v Olomouci, kde modrobílí zapsali druhou remízu za poslední dny.

A to se slovenský dravec snažil.

Ve druhém poločase vyrazil do kotle mezi proslulé Chachary a podporoval mančaft z legendární severní tribuny. Nakonec to nepomohlo, ale Prekop zase dokázal, že po letním přechodu z Bohemians do „kraje razoviteho“ zapadl.