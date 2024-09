Holky taky... A proč sakra ne? V zahraničí přece ženský fotbal táhne

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Hlásí se o místo – a zejména o pozornost. Slavia se Spartou už z fotbalistek udělaly profesionálky, mediálně jsou zdatné kupříkladu Kateřina Svitková či brankářka Barbora Votíková. Reprezentaci trénuje vicemistr Evropy Karel Rada, ke dvěma doublům dovedl slávistky Karel Piták, evropský šampion do jedenadvaceti let.

Za ženský tým v Edenu se postavila Ivana Tykač, manželka majitele a sama byznysmenka na realitním trhu. Ve Spartě neváhá Daniel Křetínský přispět na rozmach dívčí sekce, dámy mají podmínky (ne finanční) téměř na úrovni chlapů. Tuzemská liga má poprvé v historii titulárního partnera, což je bezesporu další znak posunu.

Ono se není co divit, ve světě jde ženský fotbal k výšinám. V Anglii je rozpuk nejviditelnější. Když si otevřete stránku britského BBC, opravdu nemusíte složitě hledat texty o ženské Premier League či aktuálně se hrající Lize mistryň.

Hráčky jsou hojně využívané v reklamě – umí a ještě jsou atraktivní. To je přece logické. „Věřím, že si i tady firmy brzy uvědomí, že máme spoustu holek, které hrají výborně fotbal a navíc dobře vypadají, tak proč by je nepoužily v upoutávkách na své výrobky. Nevidím důvod, proč by to nemělo začít i tady,“ pronese slávistka Kateřina Svitková, asi hlavní tvář nynějšího rozjezdu.

Přesto musí dál a dál přesvědčovat, že míč kopaný není jen pro kluky. Někdy bojuje s výsměchem až zlobou, jindy s opatrnějšími předsudky, dokola vysvětluje, že nelze srovnávat dva jiné (naprosto přirozeně) světy.

I v někdy zabrzděném Česku se to však pomalu daří, hashtag spojený s reprezentací Holky taky je vidět. A to je dobře.