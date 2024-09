Svitková o ženském fotbale: Kreativita? Chybí i mužům. Vidíte českou ligu…

Podmínky se změnily: trénují dopoledne, mají čas na regeneraci, vydělají si tolik, že nemusejí chodit do práce. Ženský fotbal jde v Česku (tedy především ve Slavii a Spartě) nahoru. A Kateřina Svitková je při jeho rozmachu vidět. „V lize jsou sice odskočené Sparta se Slavií, ale ostatním klubům nikdo nebrání, aby se zlepšovaly,“ říká.

Líbí se vám být v centru pozornosti?

„V nějakém mediálním dění jsem byla už předtím, než jsem odešla do West Hamu. Tam mě taky celkem často posílali před kamery, tak jsem si už zvykla. Není to důvod, proč dělám fotbal, ale nemám z toho nějakou panickou hrůzu.“

Cítíte odpovědnost?

„Celkově za ženský fotbal ano a také za to, že jsem žena v mužském prostředí. Když podám špatný výkon na hřišti nebo za kamerou, šanci dostane někdo jiný. A já jsem navíc pod tlakem už před začátkem.“

Protože jste žena?

„Lidé nejsou zvyklí na to, že jim do toho mluví ženská, jsou takoví, kteří ji tam opravdu nechtějí mít. Bůh ví, jestli je někdy přesvědčíme. Na druhou stranu mi psala spousta lidí, že byla ze začátku skeptická, ale že jsem je přesvědčila, že je to baví. To si beru k srdci radši než ošklivé zprávy, které navíc chodí i ostatním kolegům.“

Přesvědčovat musíte veřejnost i o samotném ženském fotbale. Není to únavné?

„Občas už mě to moc nebaví, upřímně, aby tomu dali šanci, aby se přišli podívat. Je pravda, že je teď fotbalů strašně moc, čtyři týmy postoupily do skupin evropských pohárů. Všichni budou sledovat mužské týmy, ale jsem si jistá, že pokud se podíváte na naše zápasy, nebudete litovat.“

Přesvědčujete muže, že jde prostě o jiný sport? Že nelze srovnávat?

„To je pořád ožehavé téma. Nikdo neřeší, že je ženský tenis o něco pomalejší, že basketbal není takový jako mužský. Jenže pořád to jsou hezké sporty, na které se dá dívat. Holky tomu obětují hrozně moc ve všech sportech, takže nevidím důvody, proč by tomu člověk nedal šanci. Tyhle lidi je potřeba upoutat.“

V čem jste jiné po herní stránce?