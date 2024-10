Ligový FÍKend: projekt, produkt, co fotbal? V Olomouci chyběli trpaslíci • FOTO: koláž iSport.cz Derby víkend je fuč. Zápas největší v Edenu, i menší (to není hejt) střet lokálních rivalů na severu, dodaly hodně šťávy. Ten druhý dokonce snad ještě více než pražská bitva, že, Ondřeji Kanio. Kolo však nabídlo i další laskominy, kupříkladu jeden dojemný návrat či provokace, které prostě z placu nezmizí. Pět událostí glosuje 23. díl rubriky Ligový FÍKend.

Slovan: lehký cíl To nebyla facka, ale bomba na bradu. Direkt jak od Rockyho. Liberečtí se nechali rozsekat Jabloncem. Rozdíl pěti gólů je potupa a navíc nahrávka na smeč. Slovan pod Ondřejem Kaniou provokuje, viz podobizna Jana Nezmara před stadionem na Střelnici, kde sídlí rival. Modrobílý tým dopadl v derby podobně jako tenhle plakát. Byl zničen. Proto, jak je u Slovanu zvykem, létala velká a výrazná slova. „Nedokážu tomu uvěřit. Důvěra v projekt je v prdeli,“ byl hotový kouč Radoslav Kováč. „Zatím to vypadá, že kvalita značky předběhla kvalitu produktu. Bylo tak padesát na padesát, že se to stane. Ale takovým devastujícím způsobem, to jsme si nedokázali představit,“ posteskl si boss Kania ve videu, v němž se pustil do hráčů. I za něj to schytal a ještě schytá. Liberec je (vlastní vinou) lehký cíl. Klub je výrazný, někdy až velkohubý. Mluví jinou řečí - ne nutně špatnou - než je zvykem. Objevují se slova jako projekt, produkt, je to novátorské. Jenže (zatím?) chybí to hlavní. Fotbal. SESTŘIH: Liberec - Jablonec 0:5. Potupa Slovanu v derby na severu, dohrával v deseti Video se připravuje ...

Tak to má vypadat! Za Teplice válel patnáct let, nastřádal úctyhodných 346 startů, na pravé straně vždy tahal, bojoval. Je dobře, že na severu nezapomněli, když Tomáš Vondrášek přikvačil s Duklou, kde dojíždí kariéru. Vondy, vítej doma. Takový transparent vyvěsil žlutomodrý kotel. Pro obránce byl zápas složitý, padla na něj nostalgie, sám to přiznal. Ale tak to má být. Stejně jako uvítání z teplické strany. Vondrášek je nenápadný pojem. SESTŘIH: Teplice - Dukla Praha 1:1. Domácí poprvé v sezoně dvakrát po sobě bodovali Video se připravuje ...

Nevrlé sluníčko Nevypadalo to, ale také Lars Friis dokáže být rozladěný. A dát to najevo. Zase na druhou stranu, po prohře v derby, a především představení v jeho první půlhodině, se není čemu divit. Sparta byla v Edenu až druhá - a teď na stejném místě v tabulce ztrácí na rozdováděnou Slavii šest bodů. Trenéra to - jemně řečeno - rozladilo. Bylo to znát na začátku tiskové konference, pak už se vrátil ke klasické poloze. První dva dotazy ho však odhalily. „Nevím, jak odpovědět na to, proč jsme začali špatně,“ mračil se. Právě on by vysvětlení měl znát a dát ho. Fanoušci na něj čekají. „Jak jsem mohl vědět při tvorbě sestavy, že budou hrát tak dobře na levé straně,“ ošíval se i dál. No, forma Jana Bořila s El Hadji Dioufem dost napovídala. Friis se přes prvotní ostrý nástup nakonec vrátil k obvyklému nastavení, tónu i ochotě. Teď potřebuje, aby i tým provedl otočku ke klasice ze začátku sezony. Krasniqi jako chyba v sestavě? Nečekali jsme takový průběh, přemítal Friis Video se připravuje ...

Co stane na hřišti, má tam zůstat Na hřiště to patří, i když se to nemusí každému líbit. Slovní provokace, někdy až urážky, rýpání. Vzpomeňte si, jak kdysi Tal Ben Chaim, osmdesátimilionová posila Sparty, která brala víc než celý Liberec dohromady, pálil směrem k hráčům Slovanu: „Všechny si vás koupím jako zahradní trpaslíky.“ Letenskému týmu to tehdy moc nepomohlo… Ale tenhle z bojových sportů známý trash talk je prostě kolorit. Hvězdy se musí (holt se nedá nic dělat) obrnit, což se občas - celkem pochopitelně - nepovede. Naposledy se nechal rozhodit olomoucký Jan Kliment a Bohemáka Jana Vondru trefil loktem. Dostal červenou a šel ze hřiště už po necelých deseti minutách. Sigma po triumfu na Spartě domácí duel nezvládla, a tohle byl zásadní moment. „Rýpali do něj, ale byla to klukovina,“ uznal trenér Tomáš Janotka. Velký posun však v situaci vidíme. Je dobře, že se nedostalo ven, čím zelenobílí nejlepšího střelce ligy provokovali. Co se stane na hřišti, má tam zůstat. SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 1:3. Sigma triumf z Letné nepotvrdila, červená pro Klimenta Video se připravuje ...