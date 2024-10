Případ Laci: herní i mentální tahoun. Hnán čertem, občas ho musí ubrzdit

BLOG JÍŘÍHO FEJGLA | Do Sparty dorazil Qazim Laciq v době, kdy nekopal v nevelkém francouzském klubu zvaném Ajaccio. Byl odstaven na druhou kolej, jak říká klišé, přestože pomohl mančaftu poměrně výrazně k postupu do elitní soutěže. V ní však paběrkoval. Letenští zbystřili a dotáhli ho do Česka jako volného hráče - tudíž zadarmo.