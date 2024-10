Ligový FÍKend: Nástupce legendy, zn. kladenský nárt. Pane Strako, stačí!

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Tohle není jen obyčejný víkend. Že Slavia vyhrála v Jablonci, který ji potrápil epesní trefou pana Vakha? Že Plzeň ukázala Baníku, kde je jeho místo? Že Spartu spasil (pokolikáté už…) gejzír emocí Lukáš Haraslín? Ano, to je krásné, ale… Jakub Řezníček vlétl mezi nesmrtelné. Můžete si o tomhle klišé myslet, co chcete, že ano, ale „Řízek“ dal STÝ gól v lize! Jeho životní chvíli, ale i další události kola glosuje 24. díl rubriky Ligový FÍKend.

Jakub Řezníček by mohl mít nástupce. Ten kluk je také zlobivec (doufejme, že už uklidněný), dává góly, má rád tetování. Filip Vecheta se chytil po odchodu ze Slovácka do Karviné. Naposledy poslal Budějovicím dva vzkazy.

„Byla to pro oba hráče složitá pozice, strašně blízko. Co mají dělat? Uříznout si ji? Je těžké oběma klukům něco z pozice trenéra vyčítat. Přimlouval bych se za to, aby zápas skončil 1:1 bez penalt, tohle bylo soft,“ čílil se kouč Bohemky Jaroslav Veselý.

Jeho tým kopal penaltu, jeho tým z ní vyrovnal nakonec v 95. minutě na 2:2. Přesto trenér Bohemians Jaroslav Veselý neviděl takový pokutový kop rád. No, ono to tedy bylo i momentem na druhé straně, kdy rozhodčí Ladislav Szikszay pískl desítku pro Mladou Boleslav. I ta byla pochybná.

Pane Strako, stačí!

On dělá všechno správně, nachystá mančaft, nabrífuje ho, jak se říká. Připraví neprůstřelnou taktiku, hráče nadupe fyzicky.

No - a oni pak dostanou čtyřku a v tabulce mají po jedenácti zápasech jeden bod. František Straka přitom vedl České Budějovice v deseti z nich…

Přitom necítí vinu. „Čtrnáct dnů jsme se svědomitě připravovali, ale to, co jsme dnes předváděli, mi hlava nebere. Nejsem s tím srozuměný, musíme si to vyhodnotit. My tohle nacvičujeme a pak přijde taková fatální věc. Nechápu to,“ hodil debakl v Karviné na mužstvo.

On nic, on muzikant?