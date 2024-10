Ligový FÍKend: O hezkém Michalovi, kouči „s gulami“ i Šulcíkově přikázání

Mění se nám pořádky na čele tabulky, končí trenéři, mladí borečkové zahazují penalty ob den (Patriku Vydro, klid, to se stane - a to bez ironie). Ewerton se klasicky neraduje, když dá za Baník gól v Pardubicích, což je nakonec správně. Dynamo dál padá do propasti, „Šulcík“ by na hřišti klidně umřel. Víkendové kolo bylo klasicky plné příběhů, některé z nich glosuje 25. díl rubriky Ligový FÍKend.