Ligový FÍKend: O choreu bez lehké děvy, karmě a moc ledovém Vindahlovi

Video se připravuje ... BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Liga jede v módu sparťanského soužení, ale to už je v poslední době obnošená vesta, i když ji maličko opět oprášil borec s rukavicemi. Jinak se klasicky děly věci, třeba jeden trenér si opět pustil pusu na špacír, slušňák mluvil sprostě a slávisté udělali ze zápasu umění (fanoušci i Mojma). To vše glosuje 27. díl rubriky Ligový FÍKend.

Potlesk. Ku… zapomenuta Bylo to úchvatné až epochální, to je nezpochybnitelné. Slávisté připravili pro zápas roku (při vší úctě ke Karviné se asi dalo vybrat jiné utkání pro toto označení) neuvěřitelné choreo. Je pravda, že tenhle výtvor udělal z jinak „tuctového“ utkání cosi výjimečného. K tomu ještě přidejme sprinterský hattrick Mojmíra „Mojmy“ Chytila, přirozeně. Choreo roztažené po celém stadionu - i jeho témata - bylo nevšední. Rádi (a konečně) jsme tak zapomněli na nápis ku…, který stvořili slávisté vloni na podzim při derby přes celou dlouhou tribunu. Díky za to! Obří choreografii fanoušků Slavie doplnil i ohňostroj nad Edenem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Davide, stačí! Jasně, je to mladý trenér, plný elánu, drajvu, rozhodnosti. David Střihavka, nový kouč Pardubic, vlétl do angažmá remízou na Bohemians a výhrou nad Jabloncem. Poté si pokaždé vzal do úst bývalý realizační tým, jemuž šéfoval Jiří Saňák. Narážel na kondici, pustil se také do tématu individuálních tréninků, které prý Saňákovci nepraktikovali. No, asistent Marek Kulič je známý právě tím, jak dokáže pozvednout jednotlivce v ofenzivě. Davidové Douděra s Juráskem či Vasil Kušej vyprávějí… Střihavka je sympaťák, chytrý chlap (i jako hráč byl takový), ale tohle si může odpustit. Trenérský cech by měl držet spolu, navíc je tu ta „potvora“ karma… David Střihavka poprvé na lavičce Pardubic • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Až moc ledu Co je s Peterem Vindahlem? Po duelu s Brestem v Lize mistrů, v němž ztropil, dejme tomu, dvaašedesát chyb (nadsázka, radši upozorňujeme), ho trenér Lars Friis nechtěl, jak je jeho dobrým zvykem, kritizovat. V Mladé Boleslavi však dánský brankář znovu nasadil mód nezájem, svou flegmatickou povahu povýšil na ledovou. Nikdo netvrdí, že góly měl chytat, ale trochu snahy by se cenilo, především u první trefy šance byla. Navíc byl podrážděný. Že by ho tepal neuskutečněný přestup do Celtiku? Nic příjemného, ale pořád chytá za Spartu. Měl by nahodit zpět plný chod. SESTŘIH: Mladá Boleslav – Sparta 2:2. Trápení Letenských trvá, výhru vzal Králik Video se připravuje ...

Za mlhou hustou… V Olomouci nemají s odkládáním zápasů dobré zkušenosti, že sudí Michaeli Kvítku? Nezkušený arbitr tam minulu zimu nechal odkopat zápas se Slováckem, což byl úlet non plus ultra. Jan Navrátil děkuje doteď. Tentokrát se rozhodčí na Hané zachoval rozumněji. Zase šlo o duel se Sováckem, ale mlha byla hustá jak u Rákosníčka. Mladý Jan Beneš duel odložil. Díky za to! Úplně super rozhled nebyl ani v Boleslavi, kam přijela Sparta, ale zachránily to oranžové míče. Jen u televize to měli diváci jako za starých časů černobílých obrazovek. Bílí hrají zprava doleva… Kdo to pamatuje? Hustá mlha na Andrově stadionu nedovoluje fotbalistům Olomouce odehrát zápas se Slováckem Video se připravuje ...