Díky za nasazení zelenáčů na Julisce. Ale snad je to nezabije…

Strávili tak na place dobu, kdy Sparta vypadla z role, přehrál ji soupeř, který (to je nutné připomenout) šel do utkání jako předposlední celek tabulky.

Pojďme projít trio postojů.

Nasazení bažantů je nutné kvitovat s povděkem. Dvacetiletý forvard a o rok mladší záložník potřebují zkušenosti z první scény. Otrkat se, rozhlédnout. Vždyť mají být budoucností stále ještě úřadujících mistrů. Sparta navíc moc dobře ví, že přes internacionálně nastavenou cestu je nutné využívat vlastní odchovance - a také český prvek.

Na druhou stranu to pro duo nebyl zrovna snadný start. Ideálně by mladíci měli dostat šanci ve šlapajícím stroji, jehož základní osa je ochrání, postrčí, pomůže jim. Neměli by být hozeni do kalné vody, v níž se rudí brodí. Těžký zážitek by jim mohl uškodit, i když i to by vlastně demonstrovalo, že na elitní úroveň nemohou dosahovat.

Třetí náhled lze namířit na týmové hledisko. Je pozoruhodné, když Friis ve chvíli, kdy mužstvo prostě potřebuje umlátit takzvané špinavé vítězství, vsadí na absolutně neobouchané borečky. Přitom na lavici měl zavedenější jména, o stomilionové posile Albionu Rrahmanim nemluvě.

Šiler sice ukázal pár zajímavých momentů (Horák méně), přesto bylo nakonec nasazení junáků problematické. Konečné skóre totiž jde i za tímto Friisovým rozhodnutím.

Snad dvojici sobotní večer na Julisce nezničí.