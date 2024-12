Ligový FÍKend: o balkánské pomoci, Santech na Dukle a sparťanské posile

Je konec. Ale nebojte, jen na pár týdnů! Fotbalová liga si dá vánoční pauzu (pro sportovní ředitele to neplatí), ale hned po Novém roce se rozjedou soustředění, evropské poháry a na začátku února je nejlepší soutěž světa zpět. Také poslední podzimní kolo přineslo pár zajímavostí, které na iSport.cz glosuje 31. díl rubriky Ligový FÍKend.

Co vztahově? Asi nebudou nikdy největší kámoši, ale i tady vidíte posun. Plácnou si, povzbudí se, vysvětlí situaci. Proti Jablonci se navíc Birmančevič převtělil do role Rrahmaniho zachránce. Když se Kosovan zranil, Srb ho společně s Qazimem Lacim prakticky odnesl ze hřiště.

Pořád je jejich vztah třaskavé téma. Notabene když nyní naskakují spolu v základní jedenáctce Sparty. Kosovan Albion Rrahmani se Srbem Veljkem Birmančevičem však začínají šlapat. Herně to bylo očekávané, fotbalisti si prostě rozumí.

Ale teď je tu zásadní otázka. Kdo to zaplatí? Kdyby mančaft prohrál, asi by šla cenovka za ním, ale Bohemka srovnala v posledních minutách dvougólovou ztrátu.

Pěkně se rozjel. „Lítalo všechno, co mi přišlo pod ruku,“ přiznal trenér Bohemians Jaroslav Veselý po remíze s Karvinou. Poločasová přestávka byla zkrátka v kabině výživná, o koučovi se dobře ví, že má vyřídilku.

Tak je to správné, fotbal musí být zábava.

Hláška týdne

Tentokrát to byl rychlý výstřel. Lars Friis při něm potvrdil, že je v dobré náladě - Sparta porazila Jablonec, on dostal jistotu, že tým povede také na jaře. Kdo by se nechtěl poměřit s Interem Milán či Leverkusenem, že?

K dispozici pro tyto lednové zápasy bude mít také obránce Emmanuela Uchennu, posilu z Baníku. I když, jak je letenským zvykem, zatím transfer nepotvrdil. A vtipně utnul debaty o stoperovi. Navázal totiž na dotaz, zda se budou vracet hráči z hostování, kupříkladu Patrik Vydra.

„Ale Uchenna není na hostování,“ culil se.

Byl to zásah, Sparta potřebuje, aby podobné předváděl i na hřišti. Jako v první půlce podzimu.