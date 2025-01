Ledový Olatunji předvedl, proč Sparta povolala zpět vojáka Kuchtu

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Trenérova reakce byla pochopitelná i očekávaná. Takový Lars Friis je, ani Brian Priske se nechoval rozdílně. Své hráče, vlastně podřízené ve firmě, na veřejnosti chválí, kritizují je v zákulisí. Vzpomeňte si na dvě nedobrá představení superopory Filipa Panáka v minulé sezoně. Stoper zahrál naprosto bídně při prohrách v Mladé Boleslavi a Plzni. Když Priske dostal dotaz na jeho výkon, byl až nerudný. Ne, on nepotopí kluka, kterého vybral, aby pomohl Spartě.

Friis jeho odkaz prodlužuje. Nejnovější příklad? Po prohře 0:1 s Interem v Lize mistrů se nepustil do hodnocení Vicotra Olatunjiho. Promluvil obecně, nedostatky zmínil jen letmo, spíše zakryl. Přitom útočníkovo představení bylo podobně mrazivé jako počasí v Praze v předposlední lednový týden.

Projevil se jen ve chvíli, kdy vysílal vzkazy směrem k rozhodčímu, soupeřům. Jinak ztrácel v soubojích, v presinku nebyl dostatečně úporný, nepříjemný, zkrátka pracovitý. Když si ve druhé půli nenaběhl do prostoru, i když bylo jasné, že do pošle kumpán Veljko Birmančevič přihrávku, Srb jen rozhodil rukama.

Nebylo to totiž poprvé, Olatunji neplnil některá základní přikázání ve chvílích, kdy pohybem mohl pomoci spoluhráči v úzkých. Jít takzvaně „do lajny“, když se Asger Sörensen ocitl v tu chvíli pod tlakem a potřebuje poslat míč vpřed? To ne, to po mně nechtějte.

Kdyby se to stalo jednou, poprvé, dají se přivřít oči, nigerijského „Ronalda“ omluvit. Jenže jeho herní náladovost, z níž pramení siunusoida kvality, je příznačná. Olatunji ji navíc má během jednotlivých utkání.

Ano, Spartě přinesl velká vítězství, důležité body, svým (bohužel ne pravidelným) entusiasmem, často nekompromisní koncovkou a fyzickou vybaveností rozhodl v posledních minutách klíčové duely kupříkladu s Teplicemi či v Evropské lize s Dinamem Záhřeb.

Jenže jeho přínos proti Interu byl nízký, jasně ukázal, proč Sparta (samozřejmě, šlo také o to, že se naskytla taková příležitost) povolala zpět z Dánska Jana Kuchtu. Tým s ním bude kousavější, nepříjemnější, Olatunji tyto vlastnosti až příliš často nedodá. Oproti dalšímu adeptovi na hrotovou pozici Albionovi Rrahmanimu má zase technické nedostatky.

Prostě se ukázalo, že by měl být až hrotem číslo tři.

Olatunji proti Interu

Minuty: 79

79 Střely / na bránu: 1 / 0 (0 %)

1 / 0 (0 %) xG: 0,13

0,13 Přihrávky / úspěšné: 8 / 4 (50 %)

8 / 4 (50 %) Driblinky / úspěšné: 3 / 3 (100 %)

3 / 3 (100 %) Dotyky v šestnáctce: 1

1 Faulován / Fauly: 2 / 2

2 / 2 Defenzivní souboje / úspěšné: 1 / 0 (0 %)

1 / 0 (0 %) Vzdušné souboje / úspěšné: 7 / 4 (57 %)

Olatunji v Lize mistrů

Zápasy: 13 (6 v předkolech, 7 v ligové části - nastoupil do všech)

13 (6 v předkolech, 7 v ligové části - nastoupil do všech) Minuty: 702

702 Góly / Asistence: 4 / 1

4 / 1 Střely na zápas / na bránu: 2,05 / 43,8 %

2,05 / 43,8 % xG / na zápas: 2,8 / 0,36

2,8 / 0,36 Přihrávky na zápas / úspěšné: 8,72 / 64,7 %

8,72 / 64,7 % Driblinky na zápas / úspěšné: 2,18 / 47,1 %

2,18 / 47,1 % Dotyky v šestnáctce na zápas: 2,95

2,95 Faulován na zápas: 1,54

1,54 Fauly: 2,18

2,18 Defenzivní souboje / úspěšné: 2,69 / 57,1 %

2,69 / 57,1 % Vzdušné souboje / úspěšné: 8,85 / 29 %

Zdroj: Wyscout