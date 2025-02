Birmančevič: muž na čekané. Číhá na přestup, Sparta by se prý domluvila...

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Ne, není v komfortní pozici, to si musí přiznat i on sám. Veljko Birmančevič prožívá rozporuplné období. Sparta se zvedá, on ve stejný moment čeká, co s ním bude. A to ze dvou důvodů. Přitom jde o muže s cejchem úspěchu.