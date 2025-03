Sparta už ho draze neprodá, ale… Vy byste Zelenému novou smlouvu nedali? Zahraje všude

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Je mu dvaatřicet, rozhodně ho Sparta nikam neprodá za velké peníze. Přesto mu nabídla další smlouvu, počítá s ním na příští sezony. Ale vy se tomu divíte? Jaroslav Zelený není „jen“ šampion z posledních dvou let, stal se z něj nenápadný tahoun.

Tady je pár důvodů, proč s ním sportovní ředitel Tomáš Rosický podepsal nový kontrakt – a ještě se u toho usmíval.

Zelený je jednotka spolehlivosti. Dáte ho na wingbeka, stopera, do středu záložní formace, dokonce napravo. Všude zahraje. Nemá vlny. Ne, neohromuje jako Lionel Messi či Cristiano Ronaldo, ale (stejně jako oni) nemá výkyvy směrem dolů. Solidnost je jeho druhé jméno.

Dalším faktorem je zapasování do mužstva. Zelený do něj sedí. Když ho v minulé sezoně přeskočil v hierarchii levých wingbeků Matěj Ryneš, neprskal, jel si dál svoje. Nakonec se opět vrátil na první pozici. To stejné v obraně. Zaskočil za Ladislava Krejčího, za Filipa Panáka. A když bylo nejhůř tak i za Kaana Kairinena. Nikdy neprotestoval.

Jen se lehce usměje – na place už ne, jde na to. Proto ho cenili i ve Slavii. Sparta dělá dobře.