Sparťanský PAN NEDOCENĚNÝ. Flegmatik, který neslaví góly, na jaře táhne tým z Letné

Sakra, tenhle chlap má čtyři tituly, dvakrát vyhrál pohár, aktuálně je členem základní sestavy národního mužstva, nedávno rozhodl největší derby, přesto se o něm pořád tak nějak pochybuje. Jak je to možné? Může za to jeho kukuč, flegmatický projev nebo povaha lehce nezapadající do zrychlené doby, kdy na sebe prostě musíte upozorňovat? Ale vždyť to Jaroslav Zelený dělá, v dresu Sparty i reprezentace. Z blonďáka je na jaře tahoun ženoucí se za druhým místem v lize a dumající, jak v neděli překonat slovutnou překážku – Viktorii Plzeň s prohnaným (jen v dobrém) trenérem Miroslavem Koubkem, mistrem velkých duelů.