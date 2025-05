Vstoupit do diskuse (

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Jan Kuchta je osobnost. O tom žádná. Častokrát rozporuplná, ale prostě persona. Vědí to ve Slavii, Spartě, která s ním prodlužuje spolupráci, definitivně ho vykoupila z dánského Midtjyllandu, kam v létě tak nějak ve svém stylu uprchnul.

Byla to jeho typická akce. Útočník rád mění prostředí. Když vidí, že si s klubem oboustranně nemůže předat vše, co je třeba, volí odchod. Občas jde i o volbu druhé strany - to především v minulosti.

V letním případě to neplatilo, Sparta sice přivedla Albiona Rrahmaniho, přesto si chtěla rodáka z Pardubic, který vyrůstal fotbalově v novobydžovské Cidlině třeba pod trenérem přípravky Petrem Tomešem, ponechat. Kuchta však cítil, že by ustoupil do pozadí, což zkrátka nepřijímá.

Věděl dobře, že byl při zisku dvou titulů jednou z hlavních postav, hrotovým útočníkem číslo jedna. Celkem zapsal jedenatřicet gólů, k tomu přihodil jedenáct asistencí. Pomáhal však i svou náturou, nezkrotnou povahou. Na hřišti je nepříjemný, někdy až zlý - a to na všechny okolo, na protihráče, rozhodčí, spoluhráče. Ano, i je občas zpraží se svým „kyselým“ výrazem.

Znát byl rovněž v kabině, občas se pustil do proslovu, rád nabádal cizince, aby si uvědomili, co pro Česko znamená Sparta. Výsledky mu prostě nejsou jedno.

Jednou bojovný, podruhé otrávený

Podobně se chová i po zimním návratu, nejprve na hostování, které se aktuálně změnilo na padesátimilionový přestup. Herně Spartě pomohl, i když ke konci sezony také on zapadl do šedi, tedy spíše temnoty. Mentálně to bylo tak trochu na houpačce. V některých duelech, kupříkladu v semifinále poháru s Plzní, byl bojovný, neúnavný, pozitivní, jindy (například na Baníku) až otrávený.

Takový však Kuchta je. Není lídr v pravém smyslu slova, také on potřebuje nad sebou ještě další autoritu, která ho usměrní. V minulých sezonách to byli Brian Priske s Ladislavem Krejčím. V nedávno skončené to bylo problematičtější, i když ho dlouhodobě pojí s Larsem Friisem velmi dobrý vztah. Kuchta byl také jedním z hráčů, kteří se s dánským koučem rozloučili vzkazem na sociálních sítích…

Aby z něj Sparta dostala maximum, musí dorazit trenér, který využije jeho možnosti.

Kuchta po návratu do ligy

Zápasy: 14

Minuty: 1247

V základní sestavě: 14

Góly: 7

Asistence: 0

Střely na zápas/na bránu: 2,71/65,1 %

xG/na zápas: 7,48/0,53

Dotyky ve vápně na zápas: 4,5

Driblinky na zápas/úspěšné: 0,85/66,7 %

Přihrávky na zápas/úspěšné: 15,29/69,6 %

Hlavičkové souboje na zápas/úspěšné: 3,07/48,8 %

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 1,36/47,4 %

Žluté karty: 3

Zdroj: Wyscout