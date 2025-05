Doma je doma. Sparta vykoupila Kuchtu za 50 milionů. Krátká radost, píší v Dánsku

Jakmile sparťané sdílejí na sociálních sítích obrázky slepice, fanoušci s vysokou pravděpodobností tuší, o co tady kráčí. Přichází další novinka ohledně Jana Kuchty. Stejně jako páteční ráno.

Český útočník se stal kmenovým hráčem letenského klubu, mimo vydržel necelých deset měsíců, byť na jaře v něm hostoval. „Honzo, vítej oficiálně zpátky doma,“ napsali sparťané na webu.

Jeho opětovný příchod oznámili stylovým videem. Kuchta se prochází v holínkách po vlastní farmě, která se nachází ve východních Čechách. Kolem pobíhají slepice, mezi nimi postává lama nebo osel. A v momentě, kdy 28letý hráč nastupuje do modrého traktoru, objeví se vzkaz: „Doma je doma.“ Což je docela výstižný popis celého příběhu.

Kuchta se vrací do Sparty po nepovedené a velmi krátké zkušenosti v Midtjyllandu. Tam zamířil loni v září. Lars Friis, tehdejší trenér, mluvil o tom, že útočníka nešlo v týmu dál udržet. Po dvou mistrovských titulech a triumfu v českém poháru si vydupal přestup do zahraničí.

Dánové za něj zaplatili Letenským 2,7 milionu eur (zhruba 67 milionů korun), což uvedl deník Tipsbladet. Ovšem šlo o přešlap, a to z obou stran. Kuchta nasbíral v novém dresu za pět měsíců pouhé dva góly, srážela ho silná konkurence v útoku, často byl odstavený na lavici. A proto: „Mezi Janem Kuchtou a FC Midtjylland to byla velmi krátká radost,“ napsal Tipsbladet.

Přesto nebyla ztrátová. Podle informací serveru inFotbal.cz dosahuje aktuální přestupová částka výši dvou milionů eur (50 milionů korun). A vzhledem k tomu, že Dánové navíc inkasovali za Kuchtu i během hostování, je konečný součet téměř totožný s tím, za co odcházel z Česka. „A tak jde o hezký rozchod, i když spolupráce nikdy nedopadla podle představ,“ dodal dánský deník.

Zato Sparta je s Kuchtovými výkony – a hlavně s nasazením a emocemi, které týmu momentálně chybějí – nejspíš spokojená.

V první části letenského angažmá dal sedmatřicet branek v 92 utkáních a současně se podílel na loňském návratu po devatenácti letech do Ligy mistrů. Během jarního hostování se stal stejně jako v minulých dvou úspěšných sezonách klíčovou personou mužstva, které se propadlo do hluboké krize.

Měl obrovský přínos

Kuchta táhl letenskou ofenzivu a v sedmnácti soutěžních zápasech nastřílel osm branek. To bylo na jaře nejvíc ze všech. „Po návratu z Dánska je úplně jiný. Maká naplno, je konzistentní. Když nedá gól, tak na dalším tréninku se může přetrhnout. Fotbalový bůh to vidí a vrací mu to. Teď je to top hráč a pro nás má obrovský přínos,“ pochvaloval si Friis. Možná i proto vedení uplatnilo na Kuchtu opci.

Letenské čeká aktuálně velmi rušné léto. Chystá se příchod nového trenéra a také výrazné okysličení kádru, z něhož vyprchala touha po úspěchu. Aspoň tak o tom mluví sami sparťané. „Poslední zápasy pro mě byly obrovským zklamáním. Ukázalo se, že někteří hráči sem už nepatří,“ řekl Tomáš Sivok, prozatímní sportovní ředitel, ve čtvrtečním rozhovoru pro klubový web.

Nastínil, že je potřeba dostat do kabiny nové tváře. „Potřebujeme týmu dodat hladovost a chuť vyhrávat. Je třeba mít hráče, kteří se chtějí posunout,“ poznamenal Sivok.

Od Kuchty se budou očekávat zejména emoce, energie, což přinesl v lednu. V závěru sezony, z níž Sparta vyšla bez zisku trofeje, byl velmi emotivní, přímý, otevřený. Po krachu ve finále MOL Cupu se Sigmou (1:3) seděl se skloněnou hlavou na lavici a po další prohře na Baníku (2:3) vyletěl. „Jsme na dně, což je vidět. A můžeme si pomoct jen my sami, každý si musí hrábnout do svědomí, aby příští sezona byla lepší,“ zakončil výstup v televizním rozhovoru pro Oneplay Sport.

A nyní je jisté, že Kuchta bude dál součástí letenského týmu, do kterého nově přibyl také záložník Santiago Eneme z Liberce. Změn však bude zřejmě mnohem víc.