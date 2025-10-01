Příchod obra prorazil pardubické bloky. Řezníček nepřišel dožít. Co se děje s Plavšičem?
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA | Souboj bodově ubohých vyhrál favorit. Ale… Baníku to dřelo, pomohla mu dlouhá přesilovka a příchod rozdílového borce. Díky těmto faktorům Ostrava vyhrála v Pardubicích 1:0. Domácí opět zahodili pár šancí, s čímž nepohnul ani nový trenér Jiří Krejčí.
Hlavní události
Brzká červená: Chystáte se, pozměníte sestavu, ale ještě před poločasem musíte překopat plány. To se stalo ve 37. minutě domácím, po druhé žluté kartě byl vyloučen stoper David Šimek, zkušený borec, který pod minulým koučem nedostával prostor.
Hokejové bloky: Pardubice byly nebezpečnější v první půli, ve druhé bránily, logicky. A to velmi obětavě, častokrát kousek od hokejové arény předvedly bloky jak borci v bruslích. Takový Louis Lurvink takhle po necelé hodině hry zastavil hned dvě ostré střely. Těžce se pak vydýchával. Nakonec to nestačilo.
Příchod obra: Ladislav Almási za sebou nemá nejlepší měsíce, ale znovu se hlásí o pozornost. Jeho příchod na hřiště změnil poměry, najednou byl Baník ostřejší, údernější. Obr na hrotu nakonec rozhodl.
Kdo mě zaujal
Jan Řezníček: Šest let kopal druhou ligu, zdálo se, že v Chrudimi, kde byl král, fotbalově tak nějak „dožije“. Nakonec však přijal pobídku, aby se vrátil do Pardubic. Udělal dobře. Zatím je ve středu pole skvělý. Chytrý, poziční, klidný, prostě posila. Známka: 7/10
Ladislav Almási: Takhle má vypadat střídání. Urostlý forvard Baníku pomohl zvýšit tlak, po perfektní otočce pálil do tyče. Byl znát, zdá se, že se pomalu vrací do bývalé formy. Známka: 8/10
Kdo mě zklamal
Divine Teah: Měl záblesky, ale Pardubice (a potažmo Slavia) od něj čekají více. Samozřejmě, hru ofenzivního mladíka výrazně ovlivnil fakt, že jeho tým hrál dlouhé oslabení. Známka: 4/10