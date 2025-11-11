Řepka byl postrach ligy, proč to dělal? VAR by nebyl nic pro mě, přiznává
Předpremiérové turné pokračuje. Už 20. listopadu se do kin chystá film Hříšník Řepka. Očekávaný snímek režiséra Petra Větrovského mapující fotbalovou kariéru a život známého bouřliváka Tomáše Řepky budí emoce a získává aplaus na probíhající pouti Česku. Vyprodal kina v Nymburce, v Sedlčanech, v Českých Budějovicích a těsně před vyprodáním jsou také Strakonice a Beroun. Všechny zastávky najdete na www.hrisnikrepka.cz.
Úžasný fotbalista a taky postrach útočníků. To byl přesně Tomáš Řepka, kterého se jednu dobu doslova celá česká fotbalová liga bála. Bylo to tak zejména po jeho návratu z anglického West Hamu.
,,To byl hráč, který uměl zastrašit soupeře prostě totálně a myslím, že s tím uměl pracovat,“ okomentoval tehdejší éru šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek. S tím souhlasí i sportovní novinář mapující kariéru Tomáše Řepky Štěpán Filípek: ,,Já si myslím, že to byl přesně ten typ hráče, kterého měli soupeři v hlavě. Dobře věděli, na koho jdou.“
V té době se řízný obránce nebál hrát doslova na hranici vyloučení téměř každý zápas. Legendární nejsou jen jeho blikance, ale také ostré zákroky, které ještě víc odnášeli hráči pražské Slavie. ,
,Pamatuji si, jak přepálil Standu Vlčka. Byla to asi první minuta a jasná červená. Obě nohy dopředu. Ještě mu dal čočku, že se tam válí. Rozhodčí se ho báli,“ řekl v exkluzivní ukázce z očekávaného filmu tehdejší spoluhráč z obrany Tomáš Sivok.
K němu se opět připojil Lukáš Tomek: ,,Ti rozhodčí si to nechali líbit. Řval na ně z pěti centimetrů a často se prakticky dotýkal čelem jejich čela.“
Dneska ti blázni chybí
V tu dobu byl Řepka skutečně postrachem ligy a na to, kolika se dopustil prohřešků a tvrdých zákroků, vlastně moc vylučovaný ani nebyl. Dnes by jeho situace asi byla jiná a ví to i hlavní postava dokumentárního filmu Hříšník Řepka.
,,Tenkrát jsem zneužíval svého postavení. Dneska bych hrát takhle nemohl. Doba se posunula a VAR by nebyl nic pro mě,“ vysvětluje stoper, na jehož výkonech však spatřují někteří i pozitiva. ,,Často tím sjednal nějakou výhodu pro tým, pro Spartu,“ uvedl Lukáš Tomek.
K němu se přidal i současný sportovní ředitel pražské Sparty a tehdejší kolega ze stoperské dvojice Tomáš Sivok: ,,Zase marketingově dnes by byl top. Dneska ti blázni chybí,“ upozorňuje.