Pauza kvůli vyčerpání a depresi, teď je Džábirová těhotná: Kurt bude muset počkat
Zdravotní pauza, kterou někdejší světová dvojka Uns Džábirová v červenci vyhlásila kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání, se nyní pro tuniskou tenistku proměnila v radostné očekávání. Jednatřicetiletá hráčka v pondělí na sociálních sítích oznámila, že je těhotná a na kurty se jen tak nevrátí.
„Vzala jsem si malou pauzu, abych se zotavila a načerpala nové síly. Ukázalo se ale, že jsme naplánovali ten nejroztomilejší comeback vůbec...,“ uvedla trojnásobná grandslamová finalistka na instagramu. V roce 2023 podlehla v boji o titul na Wimbledonu Markétě Vondroušové. „Kurt bude muset ještě chvíli počkat, protože brzy... přivítáme našeho nejmenšího spoluhráče,“ napsala k videu.
Džábirová, jež se ve světovém žebříčku aktuálně propadla na 79. místo, nyní odsune tenisovou kariéru na vedlejší kolej a zaměří se na rodinu. Prozradila, že s manželem očekávají narození syna, na svět by měl přijít v dubnu 2026.
Než oznámila tenisovou pauzu, prožila Džábirová dvě náročné sezony na okruhu WTA. V nedávném rozhovoru pro Sky Sport zkritizovala nabitý kalendář, který ji dohnal až k depresím. Během kariéry získala pět titulů ve dvouhře, největší úspěchy slavila v letech 2022 a 2023, kdy si dvakrát zahrála ve finále Wimbledonu a v roce 2022 i na US Open.