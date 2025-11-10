Liverpoolské posily za 12 miliard: rozpaky, půst po trucování i tragický Schickův exparťák
Přestupové okno plné rekordů a s ním spojená velká očekávání. Liverpool se na obranu titulu Premier League vyzbrojil opravdu velkolepě. Na Anfield zamířily posily za zhruba 483 milionů eur (11,7 miliard korun), čímž Reds vytvořili nový rekord v utracené částce za jedno přestupové období. Jenže výsledky zatím nepřichází. Z posledních deseti utkání zapsala družina Arneho Slota sedm porážek a velký podíl na tom mají právě slabé výkony nově příchozích hvězd. Zde je jejich inventura.
Freddie Woodman
- Brankář, 28 let, Anglie
- Přišel z Prestonu North End
- Volný přestup
- Za Liverpool: 1 zápas, 90 minut, 3 obdržené góly, 0 čistých kont
Ani jemu se nedá špatná forma mužstva dávat za vinu. Třetí gólman převzal roli Vítězslava Jaroše a kvůli zranění Alissona už jednou musel do akce. Jeho premiéra dopadla katastrofálním pohárovým výpraskem 0:3 od Crystal Palace, ale gólmana z této prohry určitě vinit nelze. I přesto si určitě představoval lepší start do nového angažmá a další příležitost mezi tyčemi asi jen tak nedostane.
Giovanni Leoni
- Obránce, 18 let, Itálie
- Přišel z Parmy Calcio
- Cena 31 milionů eur (754 milionů korun)
- Za Liverpool: 1 zápas, 81 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Od mladého stopera se zázraky rozhodně nečekaly. Jeho výkon v pohárovém utkání pak řadu fanoušků nadchl a 196 centimetrů vysoký teenager z Itálie ukázal světový potenciál. Jenže velmi slibný debut v červeném dresu mu pár minut před koncem výrazně zhořkl. Kvůli ošklivému zranění kolene opouštěl hřiště na nosítkách a v této sezoně už se na trávníku neukáže.
Jeremie Frimpong
- Obránce, 24 let, Nizozemsko
- Přišel z Bayeru Leverkusen
- Cena 40 milionů eur (973 milionů korun)
- Za Liverpool: 8 zápasů, 313 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Vzhledem k cenovce zůstává jeho tragická forma ve stínu ofenzivních es Isaka a Wirtze, ale herně je zatím největším zklamáním jednoznačně pravý bek z Leverkusenu. Je třeba vzít v potaz i řadu vynechaných utkání vinou zranění, ale když Frimpong nastoupil, prakticky pokaždé propadl. Dopředu ze svého umu neukázal téměř nic, ve čtyřčlenné obranné linii pak často nestíhá nebezpečné útočníky soupeře. Post pravého beka tak zaslouženě okupuje odchovanec Conor Bradley.
Milos Kerkez
- Obránce, 22 let, Maďarsko
- Přišel z Bournemouthu
- Cena 46,9 milionu eur (1,1 miliardy korun)
- Za Liverpool: 15 zápasů, 893 minut, 1 gól, 0 asistencí
Fenomenální výkony v Bournemouthu ho dostaly do nejlepší jedenáctky Premier League uplynulé sezony a tento ročník začínal jednoznačně jako levý bek číslo jedna v mistrovském kádru. Jenže energický rychlík zatím své největší přednosti v podobě přímočarých náběhů do vápna a zpětných centrů do nebezpečných prostorů nedokázal využít. Naopak na druhé straně hřiště při bránění opakovaně strádal. Aktuálně se tak přesunul na lavičku a jeho post převzal zkušený Andy Robertson.
Hugo Ekitiké
- Útočník, 23 let, Francie
- Přišel z Frankfurtu
- Cena 95 milionů eur (2,3 miliardy korun)
- Za Liverpool: 15 zápasů, 931 minut, 5 gólů, 1 asistence
Z nákladných posil zatím jako jediný drží solidní standard a společně s věčným Mohamedem Salahem táhne ofenzivu mužstva. Kvalitně si počíná v mezihře i před brankou. Nebýt stupidního vyloučení za oslavu gólu bez dresu, mohla být jeho osobní bilance ještě lepší. Nicméně mini duel o pozici hrotového útočníka číslo jedna proti Isakovi zatím vyhrává s velkým přehledem. Slibnými výkony v úvodu sezony si navíc vytáhlý forvard řekl i o první pozvánku do seniorského reprezentačního áčka Francie.
Florian Wirtz
- Záložník, 22 let, Německo
- Přišel z Bayeru Leverkusen
- Cena 125 milionů eur (3 miliardy korun)
- Za Liverpool: 15 zápasů, 1037 minut, 0 gólů, 2 asistence
Adaptace na agresivnější ostrovní fotbal mu jednoznačně nechutná. Druhý nejdražší fotbalista v dějinách britské kopané (po spoluhráči Isakovi) ukázal řadu záblesků geniality a odehrál kvalitní utkání, jenže 0 gólů a 2 asistence je za 15 soutěžních utkání od čistě ofenzivního tvůrce hry jednoznačně nedostatečné. Co do čísel je bilance supertalentovaného technika tristní. V Leverkusenu přitom v posledních dvou sezonách pokaždé dosáhl na dvouciferný počet jak v kolonce gólů, tak asistencí.
Alexander Isak
- Útočník, 26 let, Švédsko
- Přišel z Newcastlu
- Cena 145 milionů eur (3,5 miliardy korun)
- Za Liverpool: 8 zápasů, 429 minut, 1 gól, 1 asistence
Největší jméno, největší sága i největší suma. Švédský kanonýr v Newcastlu předváděl fenomenální formu a dvě sezony po sobě překonal hranici 20 gólů v Premier League. V létě si pak vytrucoval přesun za lepším, ale jeho angažmá je zatím velkým zklamáním. Nejdražší hráč v historii anglického fotbalu velkou část sezony vynechal pro zranění, a když už nastoupil, tak téměř bez výjimky selhal. Jediný gól z osmi zápasů v červeném tak zapsal v poháru proti druholigovému Southamptonu.