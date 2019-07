Dříč Hrošovský! V Plzni další takový není, nehledí ani na přestup | iSport.cz

Síla velkých hráčů se vždy ukáže v největších zápasech. Právě to je velkou devizou Patrika Hrošovského. Slovenský středopolař svému týmu nejvíc pomáhá ve chvílích, kdy opravdu o něco jde. Přesně jako v zápase s Olympiakosem.

Drobný záložník neoslní statistikami v gólech a asistencích, přesto je pro tým naprosto klíčovou esencí potřebnou k celkovému úspěchu. Proti řeckému soupeři byl nejlepší na place. Neúnavně rozjížděl většinu akcí, hlásil se o balony, vyhrával souboje, určoval rytmus domácí hry. Když náhodou něco zkazil, okamžitě mastil sprintem zpět a svou chybu napravil.

Přitom už má v kapse smlouvu s Genkem, kam za pár týdnů definitivně přestoupí. Některý hráč by mohl mít v hlavě, aby se před vytouženým transferem nezranil, nemusel by být ideálně mentálně nastavený, hlavou spíš v novém angažmá, než na hřišti v plzeňském dresu.

Hrošovský ale evidentně smýšlí jinak. Neúnavně tahal domácí akce, bojoval do roztrhání těla. Vztekal se, když neměl dostatečnou nabídku, burcoval, když některý ze spoluhráčů potřeboval na hřišti povzbudit. Při rozjezdu v Plzni hodně pomáhá Lukáši Kalvachovi, který vedle něj perfektně zapadl do plzeňské zálohy.

Západočechům bude chybět, zatím si asi nikdo pořádně nedokáže představit, jak bude vypadat plzeňská hra bez svého dirigenta. Hrošovský vydrží ještě jedno předkolo Ligy mistrů, případně boj o Evropskou ligu. Pokud by ale Viktoria prošla až do play off o postup do hlavní fáze nablýskané soutěže, museli by si hráči poradit bez svého kapitána. Což půjde opravdu velmi těžko.

