Dopady destrukce: Skončí Messi i trenér? Barcelonu dorazil její hráč | iSport.cz

Lionel Messi nechápal, co se na hřišti děje • Reuters

Nejhorší možný finiš pořádně zpackaného ročníku. Barcelona poprvé po 12 letech zakončila sezonu bez trofeje a v posledním zápase schytala příděl 2:8 od Bayernu. Poslední dvě branky navíc za bavorský klub dával hráč, který patří Kataláncům. Po debaklu by měl na Camp Nou nastat velký třesk. První změna? Kouč Quique Setién už by měl mít sbaleno…

Podle italského novináře Fabrizia Romana, který pravidelně přináší důvěryhodné zprávy z přestupového dění ve světovém fotbale, se Barcelona po ostudné prohře 2:8 s Bayernem rozhodla vyhodit trenéra. Quique Setién nastoupil teprve v lednu po příchodu z Betisu, hru ani výsledky Katalánců ale nedokázal zvednout. V lisabonském čtvrtfinále Ligy mistrů dohlédl na nejhorší výkon Barcelony za sedm dekád.

„Jsem takovou vysokou prohrou raněný,“ hlesl po posledním hvizdu 61letý kouč. „Nebojím se o svou budoucnost, ale tahle porážka byla pro klub a fanoušky velmi bolestivá. Vím, co prohra takového kalibru znamená.“ Stoper Gérard Piqué se v pozápasovém rozhovoru nechal slyšet, že Barcelona spadla na úplné dno. „Taková slova od hráče, který tu je celý život, něco znamenají,“ okomentoval Setién.

Který trenér vezme nepříjemný úkol zvednout strádajícího giganta místo něj? Katalánské rádio RAC1 ukazuje směrem k Mauriciu Pochettinovi. Bývalý kouč Tottenhamu se podle jejich informací sešel na začátku tohoto týdne na večeři s prezidentem klubu Josepem Mariou Bartomeuem. Tihle dva spolu mají velmi dobré vztahy, Bartomeuovi hraje do karet fakt, že Pochettino zůstává od listopadového konce v Londýně volný i přes zájem Juventusu. „Stará dáma“ se totiž v rámci úspor rozhodla angažovat levnějšího Andreu Pirla.

Překázkou by mohl být jen fakt, že Pochettino dříve trénoval městského rivala Barcelony a říkával, že katalánský velkoklub by kvůli tomu nemohl převzít. Jenže v nedávném rozhovoru pro El País trochu zvolnil… „V Espanyolu jsem si udělal jméno. Ale nejsem arogantní, nelíbí se mi, že jsem prohlašoval takové věci. Teď už bych je neřekl, protože v životě nikdy nevíte, co se stane,“ sdělil.

Kromě změny na trenérské sesli se dost možná otřese v základech kádr. Španělská média už dříve informovala, že z hráčů Barcelony jsou zcela neprodejní jen tři – supertalent Frenkie de Jong, jednička Marc-André Ter Stegen a samozřejmě Lionel Messi. Jenže nebude mít klubová ikona po propadáku zaječí úmysly?

„Na co asi Messi bude myslet cestou domů?“ položil ve studiu BT Sport řečnickou otázku bývalý zadák Manchesteru United Rio Ferdinand. „Chce ještě hrát v tomhle dresu vzhledem k tomu, jak se teď vypadá kádr Barcelony a jak hraje ve srovnání s jinými týmy v Evropě? Má čas jen sedět a čekat?“ ptal se dál. „Ve fotbale čas ubíhá hrozně rychle. Messi má před sebou třeba další dva roky, kdy bude mít moc ovlivňovat zápasy tak velkým způsobem, jako to umí teď. Ale bude to chtít dělat v týmu, který nehraje o velké tituly?“ doplnil Ferdinand.

Celou solničku obrátil Bayern do hluboké rány Barcelony v samém závěru zápasu. Za rozhodnutého stavu 6:2 přidal ještě dva góly, které měly společného autora. Philippe Coutinho, brazilský šikula, který je nejdražší posilou historie… ano, Barcelony. A stále Kataláncům patří.

„Barcelona zaplatila za Coutinha 142 milionů liber. Liverpool za ty peníze pak koupil Van Dijka a Alissona a vyřadil Barcu v Lize mistrů. Coutinho pak odmítl odejít do PSG výměnou za Neymara a nakonec dal Barce sedmý a osmý gól za Bayern. Nejhorší přestup v historii?“ glosoval na Twitteru Zach Lowy z analytického blogu Breaking The Lines. „Byl to zápas mezi dvěma nejlepšími kluby na světě. Jsem šťastný, že jsme v semifinále,“ usmíval se po zápase sám Coutinho, který kromě dvou vstřelených branek ještě na jednu nahrál.