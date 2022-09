Plzeň makala i dostala „bůra“. Jak se poučit? Usměrnit Mosqueru a nebát se

Co může příště Plzeň udělat lépe? Zaprvé usměrnit Mosqueru. Roztěkanost kolumbijského křídla nepomohla, trestuhodně chyboval při třetím, pravděpodobně klíčovém gólu. Na levé straně Jemelkovi příliš nepomáhal, několikrát se nevrátil do svých pozic, čehož domácí bryskně využívali a útočili především přes Sergiho Roberta a Dembélého.

Zadruhé nebát se. Když si Plzeň dovolila, dokázala obraně světového týmu nepříjemně zatopit. Třeba Adam Vlkanova několikrát výborně podržel balon, ale v nadějné situaci ho jednou včas neposunul rozběhnutému Havlovi… Krásná byla gólová akce. Předcházelo jí odvážné vyjetí od Václava Jemelky, který prošel s balonem až před barcelonské vápno.

Zatřetí nechybovat. Takový Pavel Bucha zjistil, že na TOP level musí hrát chirurgicky přesně a rychle, jinak se bezmocně kouká na to, jak Lewandowski uklízí míč do sítě. Věčná škoda, pokud by Plzeň šla do šatny se skóre 1:2, mohlo být na Camp Nou ještě veselo…

Nutno dodat i čtvrtý bod. Viktoria čelí v Lize mistrů té nejvyšší kvalitě. Zakončovat jako Robert Lewandowski neumí nikdo na světě. Polský střelec ukázal extratřídu, stejně jako další borci na hřišti. Příští týden v úterý čeká Plzeň doma Inter Milán, další tým plný hvězd. Viktoria může dopadnout lépe, ale jen při odstranění zmíněných nedostatků. A také větší porcí štěstí, které v konfrontaci se světovou elitou potřebujete.