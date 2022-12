Argentina: poučení z chyb. Messiho vysvobodil trenér i mladá krev

Prohry a nepříjemné průšvihy se na hřišti stávají. Důležité je se z mylných rozhodnutí poučit. Právě tohle zvládla Argentina na MS dokonale. Po výbuchu se Saúdskou Arábií (1:2) se parta kolem Lionela Messiho do dalších bojů ve skupině zkoncentrovala. Správně zareagoval trenér Lionel Scaloni, kapitánovi změnami v omlazené sestavě výrazně pomohl. Rozjetá Argentina pak excelovala.

Scaloni na zápas s Polskem výrazně řízl do sestavy. Sundal Lautara Martíneze, který se proti Saúdské Arábii a Mexiku protrápil. Naopak se činily mladé pušky. Alexis Mac Allister (23), Julián Álvarez (22) a Enzo Fernández (21) odehráli fantastické představení.

Argentinců bylo všude plno. Aktivní presink, přes 800 přesných přihrávek, neustálý pohyb. Zkoprnělá jedenáctka Polska vůbec nestíhala, Lewandowski se vepředu mohl posadit na židličku a jen pozorovat, jak jeho tým drtí jižanská ofenziva.

Mezi mladšími parťáky výrazně pookřál i Messi. Ostatní mu udělali prostor pro geniální kombinace a útočné výpady. Sice nedal penaltu a další šance mu zlikvidoval výtečný Wojciech Szczesny, přesto odehrál výbornou partii.

Ve 35 letech a 159 dnech zapsal Messi další zajímavý rekord. Stal se nejstarším hráčem (od šampionátu v roce 1966), který v zápase na mistrovství světa vytvořil pět a více šancí, k tomu předvedl pět a více driblingů. Před ním tento primát držel Diego Maradona ze šampionátu v USA z roku 1994 proti Nigérii. Kvůli následnému pozitivnímu trestu na doping šlo o poslední představení legendárního hráče na světovém turnaji.

Brilantní výkon Argentiny proti Polsku zdaleka nestál jen na Messim. Spíš rozhodla mladistvá energie ostatních členů týmu, kteří znemožnili soupeři jakýkoliv odpor.

Argentinci mají konečně schopného a uznávaného trenéra. Scaloni přesně odhadl, co jeho tým potřebuje, oproti předchozím zápasům ve skupině upravil taktiku i jména v sestavě. Drtivé statistiky a hladká výhra ukázala, jak se z předchozích nezdarů poučil a svůj tým správně nasměroval.

Argentina má před sebou osmifinále s Austrálií, do nějž jde v roli jasného favorita. V pavouku následuje lepší z dvojice Nizozemsko/USA, což by Messiho partu znovu stavělo do role papírově silnějšího týmu. Semifinále je daleko, ale může dojít na pikantní souboj s Brazílií.

Jestliže byla Argentina kritizovaná za bídný start na turnaji, teď se jednoznačně zařadila zpátky mezi nejužší skupinu favoritů.