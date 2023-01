Vydra po vzoru Brabce. V Plzni dostane prostor, aby se ještě rozletěl

Když se poprvé skloňovalo jméno Matěje Vydry v souvislosti s Plzní, lidé z fotbalové branže se spíš tiše usmívali. Zbožné přání Adolfa Šádka, nikoliv reálná varianta, slyšel jsem několikrát. Jenže vánoční dárek klapl.

Šádek přesvědčoval českého reprezentanta soustavně a dlouho už od léta, neustále hráče ujišťoval, že o něj v Plzni mají zájem. Nabídl mu jednoduché, ale podstatné věci: „Necháme tě v klidu doléčit, rozehrát, žádný nátlak, abys šel na plac do zápasů co nejrychleji. K dispozici máš perfektní zázemí, špičkové doktory a jako bonus jdeš do týmu, co hrál Ligu mistrů a obhajuje titul.“

Vydrovi se vize zalíbila, až nakonec podlehl a Plzeň upřednostnil před jinými zajímavými destinacemi. Nabízí se vzor v Jakubu Brabcovi. Sparťanský odchovanec do Plzně zamířil před pěti lety po slabším období venku, kdy mu scházela herní praxe. Pod Pavlem Vrbou dostal prostor, vypracoval se a dokonce navlékl kapitánskou pásku. Vrátil se do reprezentace a po třech letech si řekl o další zahraniční výzvu, tentokrát v prosluněné Soluni.

Tahle myšlenka musí rezonovat i ve Vydrovi. Ve třiceti letech vyzrál do nejlepšího fotbalového věku. Pokud naváže na výkony před zraněním, může se v Plzni velmi rychle odrazit ode dna a ještě jednou se rozletět na zajímavou štaci v cizině.

Navíc si po náročných letech v Burnley zahraje mnohem víc fotbal. Anglický klub razil klasickou ostrovní kopanou, pro Vydrův styl šlo o náročnou výzvu, navíc nedostával tolik minut, aby ukázal všechno, co v něm je. Naopak v ofenzivním celku na čele ligy se může vrátit k číslům, jaké měl ve druhé anglické soutěži a kde při postupové sezoně táhl Derby a vyhrál tabulku střelců.