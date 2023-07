Řešení Plzně na lavičce. Hranáč s Paluskou jsou evropská budoucnost

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Pět členů defenzivní linie padlo, v Teplicích ztratila Plzeň i kapitána Lukáše Hejdu. Zdánlivě katastrofický scénář startu FORTUNA:LIGY je nutné vzít jako zajímavou výzvu. Je potřeba vypustit do těžkých zápasů mladé pušky, které vyřeší defenzivu Viktorie v následujících letech. Evropská cesta vede po obehrávání Robina Hranáče, případně Jana Palusky. Možnosti naznačil i Sampson Dweh.

Bernou stoperskou dvojkou jsou v Plzni aktuálně Lukáš Hejda (33) a Václav Jemelka (28). Úvodní kolo na severu Čech ani jednoho nepotkalo v ideální formě, kapitán Viktorie se navíc v prvním poločase zranil. Přidal se na marodku ke čtveřici Pernica, Čihák, Cadu a Havel. Rezervy měl na pravém beku i Radim Řezník, jemuž chyběla obvyklá nadstavba v rozehrávce a podpoře ofenzivy.

Plzeň v nouzi ukázala na Sampsona Dweha. Jednadvacetiletý mladík z Vyškova zvládl ligovou premiéru výborně. Ve druhé půli přešli hosté do obranné trojky a Dweh své kolegy suverénně řídil. Oproti Jemelkovi s Hejdou sice nemá potřebné zkušenosti, nicméně přidává jiný podstatný atribut – rychlost a obratnost v soubojích, čímž mnohem lépe eliminoval nebezpečné teplické duo Fila, Gning. Pohyblivých borců potká plzeňská defenziva zejména v Evropě víc, je tedy nutné mít vzadu hráče, kteří obstojí i v rychlostních soubojích.

Prohra 0:1 na severu Čech naznačila jednomu z ligových favoritů jednu zásadní věc. Trenéři už musí dát prostor mladým obráncům, aby zacelili místa za zraněné kolegy. Dweh svým výkonem naznačil, že v lecčems své starší kolegy předčí.

Na podobnou šanci čekají další zajímaví borci. Robin Hranáč (23) je dostatečně obouchaný záchranářskými boji z minulé sezony v Pardubicích, zvládl i mezinárodní konkurenci na červnovém EURO jednadvacítek. V přípravě vypadal skvěle také Jan Paluska (18). Nejmladší člen kádru Viktorie si s přehledem obhájil místo na soupisce. V zápasech dirigoval i mazáka Hejdu, od nějž si vysloužil i veřejnou pochvalu. „Přehled má pomalu jako třicetiletý chlap, vidím v něm velkou budoucnost,“ uznal plzeňský kápo.

Budoucnost Viktorie spočívá právě ve větším obouchávání mladých. Proč by neměli dostat šanci, když v aktuální formě vypadají lépe, než jejich zkušenější kolegové? V zadních řadách k tomu má trenérský štáb Miroslava Koubka ideální prostor. Zbývá nebát se a vypustit mladé pušky i do těžkých duelů, třeba už ve čtvrtek do evropské kvalifikace s Dritou.