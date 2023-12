Podroužka zlomilo i rozložené Dynamo. Naivní fotbalový romantik narazil

Začnu trošku osobně - Honzu Podroužka mám rád. Znám ho deset let, strávil jsem s ním pracovně desítky, spíš stovky hodin, několik výjezdů do zahraničí včetně EURO 2016. V redakci se postupem času vypracoval v čelní tvář fotbalového oddělení, až mu nakonec začal šéfovat. Získával si lidi svým pozitivním přístupem, někdy až sluníčkovým pohledem na věc.

Neměl příliš důvodů z redakce odcházet, ale nakonec se pustil do zajímavého dobrodružství. Lákavého, kdy nejspíš poslouchal víc srdce než zdravý rozum. Věřil si, že je na náročnou roli ve sportovním managementu připravený. Vize, jakou mu budějovický majitel Koubek nabídl, ho snadno nalákala. V létě tak zvedl kotvy a šel do risku.

Nakonec zariskoval možná ještě víc, než si dokázal představit. Postupně se utápěl ve změti spletitých vztahů, které zásadně ovlivňují chod jihočeského klubu. Ztrácel vliv nad projektem, do kterého na jihu Čech vlezl. Možná podcenil vliv agentů, kteří do týmu přivedli až příliš podobné typy hráčů, v letním kalupu nedokázal kádr sestavit tak, jak si sám namaloval. Spálil se, že příliš věřil trenérské dvojici Nikl, Zápotočný, pod kterou se budějovické áčko zřítilo do propasti.

Z Dynama se stalo rozložené soukolí, které momentálně nedokáže konkurovat na prvoligové scéně. Vše gradovalo podivným odvoláním pouze jednoho ze dvou hlavních trenérů, načež se situace vyhrotila do stavu, že druhý rezignoval týden před Vánoci sám. A vše vrcholí třeskem ve vedení i plánovanou změnou majitele.

Budějovice klesly ze zajímavé adresy na samotné ligové dno, lidé z českého fotbalového prostředí nevěřícně kroutí hlavou. Dynamo je pro smích, pro své fanoušky k pláči.

Z „Podryho“ se stal snadný terč někoho, kdo v nové funkci tvrdě narazil. Je snadné smlsnout si na příběhu, jak se z respektovaného novináře stal neúspěšný funkcionář.

Ukousl si příliš velké sousto. Možná chtěl některé věci změnit, dělat jinak, ale neměl sílu a vliv, v zimě už na potřebné změny nedostane prostor. Než se v tvrdé branži rozkoukal, skončí. Pro něj možná dobře, protože nikdo nedokáže odhadnout, kam se s novými vlastníky Dynamo vrhne. Zvěsti o vlivových skupinách, které chtějí řídit klub, nevěstí vůbec nic dobrého.

Přeji „Podrymu,“ aby zůstal fotbalovým romantikem, zároveň si z tvrdé školy vzal ponaučení. Pokud dostane šanci jinde, sám jistě dobře ví, že některé věci musí dělat jinak. Zkrátka nekoukat na fotbalový svět přes oblíbené sluneční brýle příliš naivně.